Israël Adesanya s’excuse pour son discours trash faisant référence à la tragédie du 11 septembre

Israël Adesanya sait qu’il a fait une erreur.

Dimanche, le champion des poids moyens de l’UFC a présenté des excuses via son compte Instagram après avoir fait référence à la tragédie du 11 septembre alors qu’il parlait de son adversaire à venir, Yoel Romero.

À l’époque, Adesanya faisait référence à la façon dont Romero est considéré comme un objet imparable, qui ne peut apparemment pas être blessé par ses adversaires.

“Il est humain comme tout le monde, et tout le monde aime faire ce mythe,” Oh, il est en acier, comme donner des coups de pied en acier “, ou vous le frappez et il ne tombe pas”, a déclaré Adesanya lors de la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 248. . “Je vais le toucher assez de fois.

“Je le toucherai suffisamment de fois et finalement il s’effondrera comme les tours jumelles.”

Les attaques terroristes du 11 septembre 2001 ont vu les tours nord et sud du World Trade Center s’effondrer après que deux jets de passagers eurent percuté les bâtiments. Près de 3 000 personnes ont perdu la vie lors de cet horrible événement.

Adesanya a fait face à un contrecoup immédiat pour les commentaires, y compris le concurrent de poids moyen Paulo Costa, le qualifiant de “dégoûtant” et ajoutant qu’il le “tuerait vraiment” quand ils se rencontreraient finalement.

Maintenant, le champion né au Nigeria s’est excusé pour les commentaires insensibles.

“Je n’ai jamais fait de plaisanterie sur les personnes qui meurent ni fait la lumière sur le tragique événement du 11 septembre”, a écrit Adesanya. «J’étais simplement en train de divaguer et mon cerveau a travaillé plus vite que ma bouche en un instant pour choisir le mauvais euphémisme. Vous parlez au micro suffisamment de fois et vous allez manquer la marque avec quelques mesures.

“Je l’ai fait sur celui-ci et pour cela je suis désolé. Je serai plus prudent à l’avenir avec mes mots. “

Adesanya est actuellement en camp d’entraînement pour se préparer à son affrontement du 7 mars avec Romero lors de l’événement principal de l’UFC 248.

S’il réussit à défendre son titre, Adesanya pourrait alors affronter Costa plus tard cette année après que le Brésilien se remette d’une blessure au biceps qui l’a empêché de concourir en mars.