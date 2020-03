Israël Adesanya souffle Paulo Costa après l’UFC 248: “Je vais dormir ce gars”

Ce n’était peut-être pas son plus grand combat, mais Israel Adesanya est entré dans l’UFC 248 en tant que champion et il part de la même manière.

“The Last Stylebender” a remporté une décision unanime sur Yoel Romero lors de l’événement principal, mais il n’a à peine eu le temps de célébrer avec le Brésilien invaincu Paulo Costa qui lui aboyait déjà de l’extérieur de la cage.

Costa était censé obtenir le prochain coup à Adesanya, mais une blessure au biceps l’a forcé à subir une intervention chirurgicale et l’a empêché de participer à la compétition samedi soir. Immédiatement après que la main d’Adesanya ait été levée, Costa a sauté par-dessus le rail de sécurité parce qu’il s’attendait à affronter le champion des poids moyens dans la cage pour commencer la promotion de leur combat.

Au lieu de cela, l’UFC a dû escorter Costa du sol de l’arène de peur qu’un autre combat n’éclate, mais il était clair qu’Adesanya était prête pour la confrontation.

“Il est parti. Je pensais qu’il allait chier dans sa main et le jeter à la cage », a déclaré Adesanya lors de son discours à Costa lors de la conférence de presse de l’UFC 248 après le combat. “C’est pourquoi j’essayais de regarder Joe Rogan comme où il était et il était comme” il était parti “et j’étais comme” oh f * ck “. J’étais prêt à le rôtir tout de suite.

“Faites-moi confiance, je vais m’amuser avec lui. Je vais le rôtir comme un cochon du dimanche. “

Après la fin de l’événement, Costa a critiqué Adesanya pour une performance terne où lui et Romero ont combiné pour seulement 88 frappes significatives ont atterri sur cinq tours.

Costa a appelé Adesanya un champion “honteux” alors qu’il commençait à augmenter la rhétorique entre eux en anticipant que l’UFC réservera ce combat le plus tôt possible.

Adesanya semble plus que prête à accepter.

“Il craint également d’essayer de parler de détritus”, a déclaré Adesanya. “Il est facilement influencé. Je peux effleurer son nez et vous le verrez aboyer dans la cage. Comme s’il était trop émotif. Je sais déjà comment ce combat va se dérouler. Je vais dormir ce mec.

«J’ai eu beaucoup de combats de kickboxing, sa portée, ses bras quand il les laisse descendre atteignent sa taille. Je vais le séparer. C’est un gars que je vais certainement piquer, séparer, attraper et ensuite assommer. “

En ce qui concerne le calendrier, Costa a mentionné une date possible le 11 juillet pour l’UFC 252 à Las Vegas dans le cadre de l’International Fight Week. Si c’est la date que l’UFC veut, Adesanya n’a aucun problème à défendre son titre cet été.

“Je compte sur ce combat maintenant plus que jamais”, a déclaré Adesanya. “Parce qu’en fait, j’ai un gars qui ne va pas rester là et qui aime les 52 blocs. Il va en fait se manifester, faire pression et me faire beaucoup frapper.

“Sa sonne bien pour moi. Juillet est mon mois d’anniversaire. Nous sommes en mars, oui, je peux le faire. “