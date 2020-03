Israël Adesanya suggère une solution aux problèmes de jugement et de notation du MMA

Image via @stylebender sur Instagram

Le jugement est un problème d’actualité dans le MMA ces derniers temps, et le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, a suggéré qu’il pourrait aider à atténuer le problème.

MMA est noté en utilisant le système de 10 points. Le vainqueur de chaque manche reçoit 10 points, sauf déduction de points, tandis que l’utilisateur en reçoit 9 ou moins. Cela dit, nous constatons vraiment une disparité supérieure à 10-9. 10-8 rounds sont une vraie rareté. Un tour de 10-7 est inconnu.

Adesanya pense que c’est un problème. Comme il le rappelle, c’est un système en 10 points. Alors pourquoi ne pas utiliser les 10 points?

“F ** king utilise le système de points”, a déclaré Adesanya à James Lynch de theScore. «Voici 10 points à utiliser non? Si un gars se fait travailler pour f ** king cinq minutes complètement et survit, c’est un 10-3. Comme, ne pas (marquer) 10-8 ou 10-7. Non, faites-en un 10-4 ou 10-3. Utilisez tout le spectre du système de jugement. Ce n’est pas de la boxe ou du kickboxing ou quoi que ce soit – c’est du MMA. Il y a beaucoup plus dans le combat que d’être au fond ou d’être au sommet ou de marcher en avant. “

Adesanya estime également que le MMA doit cesser d’emprunter à la boxe en ce qui concerne les juges, les fonctionnaires et même les médecins.

“Aussi, débarrassez-vous de tous ces juges et médecins de boxe de la boxe de ces commissions”, a-t-il déclaré. “Certains d’entre eux sont vraiment bons mais beaucoup d’entre eux sont inutiles.”

Israël Adesanya est à quelques jours de la première défense de son règne de champion poids moyen de l’UFC. Le champion tentera de déjouer l’attaque du redoutable Yoel Romero dans l’événement principal de l’UFC 248, qui se déroulera ce samedi soir à Las Vegas, Nevada.

Que pensez-vous de ses suggestions concernant les problèmes de jugement et de notation du MMA? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 3/4/2020.