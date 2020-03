Israël Adesanya trompe Jon Jones après sa dernière arrestation

Comme on pouvait s’y attendre, Israel Adesanya s’amuse aux dépens de Jon Jones.

À la suite de l’annonce de l’arrestation de Jones pour plusieurs chefs d’accusation – dont DWI et utilisation négligente d’une arme à feu – tôt jeudi matin à Albuquerque, NM, plusieurs combattants de la liste de l’UFC ont réagi à la situation. Jones a compilé une série de rivaux au fil des ans, et l’un des derniers à se lancer dans une guerre des mots au cours des derniers mois a été Adesanya.

Jeudi soir, le champion des poids moyens de l’UFC s’est lancé sur les réseaux sociaux et a commencé à célébrer la dernière chute de Jones.

Après avoir remporté le titre intérimaire des poids moyens contre Kelvin Gastelum il y a 11 mois à l’UFC 236, Adesanya a prédit que Jones se retrouverait à nouveau en difficulté. Les fans ont rappelé “The Last Stylebender” de cette projection jeudi.

Adesanya n’a certainement pas oublié.

Environ deux heures plus tard, Adesanya a continué à tirer sur Jones – cette fois, en utilisant des mèmes et des vidéos. La semaine dernière, Jones a publié un graphique sur les réseaux sociaux concernant les quarantaines recommandées pendant la pandémie de coronavirus en cours.

Le champion de 185 livres n’était pas prêt à laisser Jones l’oublier.

«… et le 7e jour a été arrêté. Je veux dire que Dieu s’est reposé », a lu la réponse d’Adesanya.

Et les mèmes continuaient à venir d’Adesanya vers Jones.

Jones et Adesanya sont liés depuis l’année dernière, tous deux exprimant leur intérêt pour un futur match. Adesanya, 30 ans, a déclaré à plusieurs reprises qu’il bondirait jusqu’à 205 livres pour un combat avec Jones, mais après avoir pris soin des affaires dans la division des poids moyens.

Quant à l’avenir de l’Octogone de Jones, cela reste en suspens. Dans une déclaration à MMA Fighting jeudi, l’UFC est “au courant de la situation concernant Jon Jones” et “recueille des informations”. On ne sait pas si Jones sera ou non dépouillé de son titre.

Jones devrait être de retour au tribunal pour une audience de mise en accusation des obligations le 8 avril.