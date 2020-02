Israël Adesanya veut «chasser» Jon Jones au poids lourd

En ce qui concerne Israël Adesanya, il n’y a nulle part où Jon Jones peut se cacher.

Le champion des poids moyens de l’UFC a déclaré à plusieurs reprises son intention de gravir une division et de défier Jones, vraisemblablement pour le titre des poids lourds légers de Jones; Cependant, Jones a prédit que, compte tenu de la trajectoire de carrière d’Adesanya, ils ne pourraient pas se rencontrer avant 2021, lorsque Jones se verrait avoir lui-même gravi une division.

Dans une interview à Submission Radio, Adesanya a déclaré qu’il ne se souciait pas de la catégorie de poids dans laquelle ils se trouvaient quand le moment était venu pour eux de se croiser et qu’il était même prêt à aller vers les poids lourds pour combattre les «Bones».

«J’ai vu quelque chose sur Instagram qu’au moment où il ira aux poids lourds, le combat sera – qui donne un f * ck sur le poids? Je n’ai jamais donné une f * ck sur le poids “, a déclaré Adesanya. “Depuis quand? Ça n’a jamais été un problème pour moi. J’ai été un poids lourd en boxe, en kickboxing. Je le referai en MMA. Donc, ça n’a jamais été un problème pour moi.

«Il peut essayer de courir vers les poids lourds, mais je vais le poursuivre. Je le traquerai si je le dois. “

Actuellement, Adesanya est sur sa propre course historique à 185 livres. Le joueur de 30 ans a remporté ses 11 premiers combats de MMA avant de faire ses débuts avec l’UFC en 2018 et est depuis allé 7-0 pour la promotion, battant plus récemment Robert Whittaker par KO au deuxième tour pour remporter une ceinture de championnat.

La première défense de titre incontestée d’Adesanya est prévue en mars à l’UFC 248 contre Yoel Romero et il a mentionné que son intention était de rassembler quelques défenses de championnat de poids moyen avant de poursuivre des adversaires en dehors de sa division. Bien qu’il puisse se regrouper pour Jones, il a également suggéré que le poids lourd léger de longue date trouve un moyen de lui faire face.

“Laissez-le aller aux poids lourds”, a déclaré Adesanya. “En ce moment, je travaille au poids moyen. S’il veut venir, il peut sauter la ligne s’il revient au poids moyen. Je l’ai déjà dit. Mais je suis sûr qu’il ne peut pas faire ça parce que son cadre ne le laissera pas. Alors, laissez-moi faire mon travail, fermez le f * ck et je viendrai vous voir quand il sera temps. “

Adesanya estime qu’une super-bagarre entre lui et Jones pourrait remplir un stade, peut-être le stade Allegiant encore en construction à Las Vegas ou en Nouvelle-Zélande, le pays qu’il représente fièrement. Il a exclu l’Australie, ayant déjà fait la une au Marvel Stadium contre Whittaker.

Prochaine étape pour Jones: une défense du titre le 8 février contre l’invaincu Dominick Reyes. Jones a tourné son attention vers son prochain adversaire à l’approche de l’UFC 247 et Adesanya n’est pas inquiet que leur querelle soit mise en veilleuse pour le moment. Il cible également Jones si Reyes parvient à se libérer du week-end prochain.

«Je sais que quand je me bats, il essaie de parler de moi quand je me bats pour essayer de détourner l’attention de mon combat sur lui, ou pour essayer comme, vous le savez, le faire pour lui pour quelle que soit la raison », a déclaré Adesanya. “Mais, c’est mon émission. Ouais, mais je m’en fiche vraiment. Si Dom gagne, bon Dom, heureux pour lui. Et je pense qu’il a aussi un gros problème avec Dominick Reyes.

“Mais si Dom gagne, peu importe, je viens toujours pour ce cul.”