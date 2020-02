Israël Adesanya veut combattre Jones au poids lourd: “Je le traquerai si je le dois”

La rivalité entre les actuels champions de l’UFC Jon Jones et Israel Adesanya est sans doute plus forte que jamais, mais cela ne signifie pas que les stars du combat verrouillent les cornes de sitôt.

Cela est principalement dû au fait que Jones concourt actuellement dans la division des poids lourds légers de l’UFC et Adesanya un échelon en dessous à 185 livres. Alors qu’Adesanya est plus que capable de se déplacer pour tenter sa chance contre Jones, “Last Stylebender” est juste devenu le champion incontesté des poids moyens de l’UFC et doit d’abord gagner quelques défenses de titre, à commencer par son prochain affrontement avec Yoel Romero à l’UFC 248 en mars.

En supposant que Jones se rendra finalement aux poids lourds à la recherche d’un autre titre de l’UFC, il est possible qu’au moment où Adesanya soit prête pour le match à contrecœur, “Bones” ne sera plus à 205 livres. Cela fermerait la porte à la plupart des poids moyens qui cherchent à gravir les échelons et à entrer dans l’histoire, mais Adesanya est prêt à faire tout ce qu’il faut pour mettre la main sur le meilleur combattant livre pour livre que le sport a à offrir.

“J’ai vu quelque chose sur Instagram qu’au moment où il ira aux poids lourds, le combat sera – qui donne un (explétif) sur le poids?”, A déclaré Adesanya. “Radio de soumission.” “Je n’ai jamais donné (explétif) de poids. Depuis quand? Ça n’a jamais été un problème pour moi. J’ai été un poids lourd en boxe, en kickboxing. Je le referai en MMA. Donc, ça n’a jamais été un problème pour moi. Il peut essayer de courir vers les poids lourds, mais je vais le poursuivre. Je le traquerai si je le dois. “

Adesanya, qui détient actuellement un record invaincu de MMA de 18-0 (7-0 UFC), a concouru plus haut que le poids moyen lors de ses journées professionnelles de kickboxing, mais cela pourrait être un peu plus compliqué. Jones est déjà l’un des combattants les plus doués physiquement de la liste de l’UFC. Emballer sur les muscles et passer au poids lourd ne fera que rendre les «Bones» beaucoup plus difficiles à gérer, en particulier pour un petit combattant comme Adesanya.

Pourtant, “Last Stylebender” reste imperturbable.

“Ouais, laissez-le aller aux poids lourds”, a déclaré Adesanya. “En ce moment, je travaille au poids moyen. S’il veut venir, il peut sauter la ligne s’il revient au poids moyen. Je l’ai déjà dit. Mais je suis sûr qu’il ne peut pas faire ça parce que son cadre ne le laissera pas. Alors, laissez-moi faire mon travail, fermez le (explétif), et je viendrai vous voir quand il sera temps. “

Pour qu’un super-combat potentiel entre Jones et Adesanya ait lieu, les deux champions de l’UFC doivent gagner leurs prochains combats. Alors que Adesanya aura les mains pleines avec Romero en mars, Jones devra dépasser Dominick Reyes, un compétiteur léger et invaincu à l’UFC 247 le week-end prochain à Houston, au Texas.

«Je sais que quand je me bats, il essaie de parler (explétif) de moi quand je me bats pour essayer de détourner l’attention de mon combat sur lui, ou pour essayer comme, tu sais, faire de lui pour quelle que soit la raison », a déclaré Adesanya. “Mais c’est mon émission. Ouais, mais je m’en fiche vraiment. Si Dom gagne, bon Dom, heureux pour lui – et je pense qu’il a aussi un gros problème avec Dominick Reyes. Mais si Dom gagne, peu importe, je viens toujours pour ce cul. “