Israël Adesanya vient de mettre KO’d Tyron Woodley sur Twitter

Tyron Woodley, ancien champion des poids welters de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), se considère comme le plus grand combattant de 170 livres de tous les temps (désolé Georges), insiste sur le fait qu’il est toujours le champion malgré la perte de son titre contre Kamaru Usman, et veut maintenant jeter la main à Israël Adesanya au poids moyen.

Il est soit extrêmement confiant, soit complètement délirant.

“Je dois nettoyer la division”, a déclaré Woodley sur Instagram Live. “Trois ou quatre combats dans la division des poids welters et quand je sens que je peux confortablement dire que j’ai anéanti tout le monde, alors je veux aller là-haut et voir de quoi parle Izzy. Je ne pense pas qu’il soit aussi dope que tout le monde le dit. “

Pour être juste, Adesanya ne se résume pas à parler. En plus d’un record parfait d’arts martiaux mixtes (MMA) de 19-0, “The Last Stylebender” a conquis la couronne en planifiant Robert Whittaker, tout en repoussant les meilleurs prétendants Kelvin Gastelum et Yoel Romero.

“Je pense qu’il est génial, mais tout le monde le distingue comme s’il s’agissait d’un phénomène”, a poursuivi Woodley. «J’ai vu une certaine exposition dans le combat contre Gastelum, quelqu’un que j’ai traversé. J’ai vu une certaine exposition dans le combat de Yoel Romero. Il a peur des gars avec du pouvoir. Une chose que Yoel et moi avons en commun est le pouvoir et l’explosivité. Il ne semblait pas du tout qu’il essayait de gérer cela. ”

Il ne semble pas non plus qu’il ait essayé de traiter les commentaires de Woodley.

“Lol, vois-moi, vois des ennuis”, a écrit Adesanya sur Twitter. «Whala vient de me trouver de toute façon. Woodley ne peut même pas faire face à un cauchemar nigérian Kamaru Usman alors qu’il était à 30%. Oboy, asseyez-vous avant que je fouette bien votre nyash.

Woodley a perdu son titre de 170 livres face à Kamaru Usman à l’UFC 235, une clinique à cinq rounds qui était tellement unilatérale, il était presque difficile de croire que c’était le même “Chosen One” qui avait fini les goûts de Robbie Lawler et Darren Till , entre autres.

Lorsque vous considérez que Woodley a maintenant 38 ans, il pourrait être 2022 au moment où il enregistre “trois ou quatre combats dans la division des poids welters”. À ce moment-là, Adesanya sera probablement déjà passé à cette épreuve de force des poids lourds légers.