Israël Adesanya voulait combattre le monstre, jusqu’à ce qu’il soit temps de combattre le monstre

La chose à propos de la prédiction de l’héritage, de la discussion sur les ordures et de la fanfaronnade autour de la cage est que tout est bon lorsque vous montez un spectacle et tout est mauvais lorsque le spectacle tombe à plat. L’UFC 248 était ce que voulait Israël Adesanya, ce qu’il demandait. Il a couru directement pour le croque-mitaine de la division des poids moyens, Yoel Romero, un combat qui, selon lui, a été choisi exactement parce que c’était la chose la plus effrayante qu’il pouvait faire, un match qui aiderait à définir son histoire.

Rétrospectivement, ce sera probablement un passe-temps passé quand il considérera les plus grands succès de sa carrière. Adesanya a remporté la nuit dernière, la première défense du titre dans ce qui pourrait bien se révéler être un règne long et célébré, et ce n’est pas rien compte tenu des enjeux du championnat. Pourtant, ce n’était pas le genre de victoire glorieuse qui est venue définir son mandat à l’UFC jusqu’à présent. Piqué avec un coup droit à gauche au premier tour, Adesanya est devenu conservateur, choisissant de se concentrer sur les feintes et les mouvements défensifs pour garder Romero à distance tout en ébranlant son dangereux adversaire avec des coups de pied de l’extérieur. Tout était stratégie et petit flash, seulement une performance semi-Stylebender. Oui, c’était une approche parfaitement valable et suffisante pour lui mériter une décision unanime, mais c’était aussi très en contradiction avec les perspectives qu’il avait exprimées avant le combat quand il a dit: «Je suis un gars qui, si je vois des gens courir loin de quelque chose que je suis, “Pourquoi tu t’enfuis? Qu’est-ce qu’il y a là-bas? “”

Cela ne lui a pris que quelques minutes dans la cage avec Romero pour changer son air.

“Ce fut un combat difficile mais – cliché – j’ai fait ce que je devais faire”, a-t-il déclaré. «Vous voyez, il va boiter après ça. Regardez sa jambe. J’ai f – ked sa jambe vers le haut. Il m’a touché au premier tour, c’était le coup le plus dur qu’il a pu toucher sur moi. Après cela, je savais que je pouvais prendre son meilleur coup, alors j’ai fait ce que je devais faire. Je l’ai choisi à part. »

Certes, il n’est pas le premier gars à marcher dans la cage avec un plan, à ressentir une explosion de Romero et à passer à l’option B. Mais lorsque vous vous dirigez vers la cage flanquée de deux femmes jetant des pétales de rose à vos pieds comme il l’a fait la dernière la nuit, eh bien, vous envoyez un message sur la grandeur que les gens attendent de vous. Ou du moins, essayez de vous rencontrer.

Le ton a été donné tôt, lorsque, au premier tour, la paire s’est combinée pour décrocher six coups. Adesanya a eu du mal à démarrer car ses pièges pour Romero n’étaient pas remplis. Ses feintes fréquentes destinées à attirer les fiançailles ont été largement ignorées alors que le challenger attendait … et attendait … et attendait des moments d’explosion sporadiques et surtout inefficaces.

Adesanya et Romero se sont mutuellement blâmés pour les périodes d’inaction et en vérité, ils ont tous les deux tenu une partie du blâme. C’était déjà assez grave qu’avant le début du quatrième tour, l’arbitre exaspéré Dan Miragliotta les implorait de devenir plus actifs, en disant: “Vous devez donner aux juges quelque chose à marquer.”

À ce moment-là, Adesanya avait au moins accéléré le rythme devant Romero, frappant ses tibias dans la jambe droite de Romero suffisamment pour qu’elle ait pris plusieurs nuances de noir et de bleu. C’était sa cible principale de la nuit, ce qui était suffisant pour gagner les tableaux de bord des juges mais pas assez pour convaincre les fans s’attendant à ce que le tireur d’élite engage de manière plus approfondie et décisive un adversaire de 42 ans, souvent stationnaire. À la fin de la nuit, la foule de la T-Mobile Arena le sifflait ouvertement, un revirement surprenant d’il y a à peine cinq mois quand Adesanya a éliminé Robert Whittaker devant une foule record enragée à Melbourne, en Australie.

Si quoi que ce soit, hier soir, c’était pour lui apprendre des leçons. Avant cela, il était déjà pleinement formé, un tireur d’élite avec un record sans tache et un titre sur son manteau. Mais la dynamique change une fois que vous devenez champion. Lorsque tous les yeux sont braqués sur vous, lorsque tous vos collègues veulent ce que vous avez – votre matériel, votre projecteur, votre place à la tête de la table – il y a des menaces à chaque coin de rue. Vous ne pouvez pas être simplement ce que vous étiez; on vous demande continuellement de vous transformer avec ce nouveau fardeau d’attente.

La bonne nouvelle pour Adesanya est que s’il a besoin d’une petite réparation d’image, il ne devrait pas avoir à attendre trop longtemps. Le meilleur concurrent Paulo Costa était assis à côté de la cage la nuit dernière, clairement dégoûté du manque d’action qu’il voyait devant lui. Costa était censé être l’homme debout devant Adesanya jusqu’à ce qu’une blessure le retire, et il devrait être prêt à partir dans deux ou trois mois. Jeune, KO invaincu, Costa est un combattant sauvagement agressif qui semble incapable de faire un pas en arrière. Si Adesanya veut un échange de tirs, il l’obtiendra sans aucun doute.

C’est une pensée folle qu’un combattant qui est maintenant parfait 19-0 soit sorti d’une victoire de championnat avec une mauvaise nuit, mais c’est ce qui s’est passé. C’est parce que nous savons ce qu’il a fait et ce dont il est capable. C’est à cause de sa bravade. Il est incontestablement un excellent combattant, mais lorsque vous rappelez au monde votre propre grandeur de temps en temps, vous ne pouvez pas être surpris lorsque le monde vous rappelle que vous ne l’avez pas tout à fait atteint.