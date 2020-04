Israël Adesanya: “Vous devez donner aux gens ce qu’ils veulent”

Le champion actuel de la division Poids moyen de la UFC, Le Nigérian Israël Adesanya, a récemment déclaré pour le portail Web de ESPN, MMA Fighting et là, il a parlé de nombreux sujets, y compris la situation de l’arrestation du Champion Poids Semi Complet de la UFCJon Jones.

Dans les déclarations sur ses premières impressions lors de l’arrestation de Jones, Adesanya a déclaré qu’il était plus emporté par ce qu’il pensait que les gens aimeraient plus, bien qu’il ait admis qu’il y avait des choses qu’il préférait ne pas mettre parce qu’elles allaient trop loin:

J’ai mis des mèmes, parce que vous devez donner aux gens ce qu’ils veulent, mais à la fin de la journée, il y a des choses que j’ai dites en privé à mon peuple, qu’elles ne sortiront pas. Certaines choses avec lesquelles je pouvais faire des mèmes, mais qui allaient trop loin, même pour moi.

Il se sent mal de la situation de Jon Jones

Adesanya a dit qu’elle se sent mal pour Jones, mais qu’elle a appris de cette expérience des autres et qu’elle travaillera à sa manière:

C’est un jeune noir au sommet de son art et il jette tout. Avec beaucoup de ce que «DC» a dit, je pense la même chose. Je me sentais mal pour lui quand j’ai vu les images de la caméra de la police. Au final, quand il sanglote, je me sentais mal pour lui, car je peux m’imaginer dans cette position. Et je parie même qu’en patrouille, je me disais: “Bon sang, Israël va avoir beaucoup de choses avec ça.” Je parie que je jure devant Dieu. Mais comme je l’ai dit, beaucoup de ces choses ne verront jamais le jour parce que c’est amusant pour moi, mais en même temps cela m’attriste de voir un jeune homme noir maigre qui souhaite qu’il soit au début de sa carrière comme je le suis en ce moment. et il jette tout. J’ai donc appris en voyant un gars comme lui et je ne vais pas faire les mêmes erreurs.

Je me sens mal pour lui. Autrement dit, je ne voudrais pas être dans une maison avec lui en ce moment, c’est tout ce que je vais dire. Je l’ai dit dans un de mes articles sur la quarantaine, comment rester fort parce que beaucoup de gens passent du temps avec leur famille et se rendent compte qu’ils ne les aiment pas et que beaucoup de gens fixent leurs relations avec leurs partenaires, avec leurs parents, avec qui que ce soit. Et je pense que si quelque chose comme ça arrivait dans ma maison, cela ne ferait que brouiller tout l’environnement. C’est un moi **donne. C’est moi** C’est Jon Jones.

Une partie de votre stratégie pour continuer à donner aux gens ce qu’ils veulent? o Conclusions et réflexions honnêtes sur votre état actuel?

Nous vivons un moment sans précédent …

La crise provoquée par le coronavirus nous a mis en quelques jours dans une situation que personne ne pouvait imaginer. La menace pour la santé de chacun doit être notre première préoccupation. Et puis, les conséquences sociales et économiques qui frappent déjà durement notre communauté. Mais notre engagement envers vous et envers tous nos lecteurs est plus fort que jamais.

La production de ce contenu que vous lisez coûte de l’argent.

L’argent qui permet aux écrivains, éditeurs et autres membres du personnel de MMA.UNO peuvent soutenir leurs familles.

Nous ne fermons pas notre contenu comme le font les autres médias, car nous voulons que tout le monde puisse le lire.

Mais nous demandons à ceux qui peuvent collaborer avec nous de nous aider. Pour cela, nous incluons un bouton de don volontaire, Nous allons allouer cet argent à nos éditeurs et améliorer notre contenu.

– Les personnes qui peuvent collaborer avec nous dans un court avenir pourront lire notre contenu grâce à la publicité.