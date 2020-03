Israël Adesanya vs Yoel Romero analyse avant combat

L’UFC 248 voit le retour de l’octogone à Las Vegas avec deux styles de combat contrastés qui s’affronteront dans l’événement principal.

L’affrontement du titre des poids moyens de l’UFC entre le champion Israel Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC) et le concurrent cubain Yoel Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC) voit l’ancien as du kickboxing prendre le médaillé olympique de lutte libre dans un bataille pour le titre de 185 livres.

Avant le combat, les diffuseurs de l’UFC Dan Hardy et John Gooden décomposent les X et les O du match dans la dernière édition de leur émission d’analyse pré-événement, “Inside the Octagon”.

Découvrez leur ventilation complète de l’événement principal de l’UFC 248 dans la vidéo ci-dessus, alors que Hardy et Gooden évaluent le meilleur chemin de chaque combattant vers la victoire.

L’UFC 248 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

CARTE PRINCIPALE (Pay-per-view, 22 h HE)

Champion d’Israël Adesanya contre Yoel Romero – pour le titre des poids moyens

La championne Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk – pour le titre de poids paille

Beneil Dariush contre Drakkar Klose

Li Jingliang contre Neil Magny

Max Griffin contre Alex Oliveira

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN, 20 h HE)

Sean O’Malley contre Jose Quinonez

Austin Hubbard contre Mark Madsen

Saparbek Safarov contre Rodolfo Vieira

Gerald Meerschaert contre Deron Winn

EARLY PRELIMS (ESPN + / UFC Fight Pass, 18 h 30 HE)

Polyana Viana contre Emily Whitmire

Jamall Emmers contre Giga Chikadze

Danaa Batgerel contre Guido Cannetti

.