Israel Adesanya vs Yoel Romero: Analyse et prédiction

Ce samedi, le tout nouveau champion des poids moyens, qui a pris la division en 2 ans, Israel Adesanya défendra son sceptre contre Yoel Romero, qui est considéré comme le combattant le plus dangereux de la catégorie, et même l’UFC.

Après avoir conquis le sommet des poids moyens en octobre 2019, Israël Adesanya avait comme un net rival dans sa première défense de la ceinture au Brésilien, Paulo Costa. Cependant, en raison d’une blessure à “The Eraser”, c’est que le combat a été exclu, ce qui a amené Adesanya à défier Romero, non seulement pour être actif, mais aussi pour cimenter son héritage en tant que champion.

Ce combat apporte un duel intéressant entre un styliste contre une machine à choc; et cela signifie pour le champion, qui a été interrogé en son temps au MMA, le défi le plus difficile de sa carrière en tant que combattant d’arts martiaux mixtes en raison du danger que représente le Cubain. Sans plus tarder, la rupture de cette lutte pour le titre des poids moyens UFC.

Israel Adesanya

Israel Adesanya est l’un des meilleurs attaquants qui sont passés du Kickboxing ou du K1 au MMA. Son temps à l’UFC a été fulgurant et depuis ses débuts en 2018, il a remporté d’importantes victoires contre Tavares, Brunson, Silva, jusqu’à devenir champion par intérim en battant Gastelum, puis en unifiant le titre en éliminant Whittaker.

Adesanya est un puncheur qui démembre et endommage ses rivaux tout au long du match. Cette qualité du Nigérian peut être due à sa composition physique qui a également déterminé même son style de combat. “Le dernier maître du style” est doté d’un tronc, de bras et de jambes allongés qui génèrent peu de couple, et comme il est récurrent chez les combattants de ces qualités physiques, c’est que les coups droits et allongés sont plus fréquents. Parlant clairement de sa carrière au MMA, Adesanya a toujours combattu de cette manière: démanteler avec patience, sans lancer de bombes jusqu’à ce qu’il trouve l’espace dégagé (produit par les amagues) pour éliminer ou gravement endommager. Dans ses débuts à l’UFC, il l’a prouvé en brisant lentement Wilkinson, avec des feintes de coups qui se sont terminées dans d’autres; avec Brunson, qui était à l’époque le combat le plus dur qu’il ait eu, a fait de même, faisant ressembler l’Américain à un débutant dans la frappe. Adesanya a le mérite de ne télégraphier aucun coup qui va se lancer, c’est plus et comme je l’ai déjà mentionné, il a la capacité de vous faire croire qu’un coup vient qui se terminera par un autre.

Ce calcul dans ses coups et sa distance (en raison de son physique) fait que chacun frappe un dard; Stingers qui entrent dans la ligne de feu, où Adesanya tient généralement ses rivaux à distance, les forçant à échanger des fous, tandis qu’il recule, frappe et va en diagonale. Le seul combat dans lequel Adesanya regardait hors de portée (et pour lequel il en recevait plus) était contre Gastelum; avec qui il est allé directement au “fajar”. Après cette leçon contre l’Américain, le Nigérian a changé sa stratégie face à Whittaker et s’est éloigné des coups de l’Australien quand ils sont venus très droit. Le maintenant champion sortait des attaques de Whittaker, il sentait le moment exact d’entrer dans l’échange, il sentait le balancement dans son terrain, et de cette façon, il a fini par connecter le sec australien et le mettre KO d’une distance moyenne et efficace.

Peut-être que le point le plus questionné auquel tout le monde fait référence est sa capacité de combattant, qui n’a pas été exposé par quelqu’un d’assez intelligent pour le faire tomber. Brunson s’est jeté pleinement et de manière prévisible par les démolitions et Gastelum a préféré se fier à son coup de poing plutôt qu’à son combat. Romero pourrait-il vraiment le mettre à l’épreuve pour la première fois?

Yoel Romero

Yoel Romero est peut-être le spécimen physique le plus incroyable qui ait traversé l’UFC. À 42 ans, il conserve la même explosivité, la même force et la même agilité que les combattants de 20 et 30 ans, et est capable de subir des dégâts comme peu de gens l’ont pu dans l’histoire. Lorsque Romero a commencé sa carrière à l’UFC, il s’est principalement distingué pour être un combattant qui a explosé à un moment avec une explosion de coups folle et sauvage qui s’est terminée par KO ou avec Romero déséquilibré et tombant au sol. Cela l’a gardé dans la plupart de ses combats, jusqu’à ce qu’il commence à remarquer un «plus soldat de Dieu» un peu plus défensif, utilisant de nombreux mouvements d’épaule de boxe, cédant des rondes et, surtout, préservant ses capacités aérobie pour pouvoir combattre un combat entier, si vous n’êtes pas en mesure de le terminer au premier tour.

Ce dernier point, je pense, est la raison pour laquelle Romero n’est pas aujourd’hui un sauvage au cours des deux premiers tours, comme il l’était lors de ses premiers combats à l’UFC. Cette facette du “calme” a été observée dans la lutte contre Machida et Rockhold, où il a attaqué brutalement lorsque cela était nécessaire, jusqu’à atteindre finalement le mélange de calme, de réserve et d’agressivité dans la lutte contre Whittaker et Costa.

Si nous parlons de l’arsenal technique dans le combat au pied de Romero, il y a beaucoup de coups de poings de base (appris à l’école de boxe cubaine), ainsi que des coups fous tels que les poings à tour de rôle, les genoux volants et même les “coups de pied de crochet” et “oblique” coup de pied »; que bien qu’ils ne soient pas de la même qualité technique qu’Adesanya, ils sont toujours très dangereux en raison de la capacité explosive et imprévisible de Romero.

Beaucoup sont encore confus quand ils voient que Yoel Romero n’utilise pas pleinement les compétences de classe mondiale qu’il a en tant que combattant; et cela est dû, je pense, à l’usure physique que cela signifie pour Romero de combattre 15 minutes (en plus des coups) de la façon dont il l’a fait au cours de sa carrière de combattant de style libre. Romero n’a utilisé son combat qu’à certains moments et dans ces petites lacunes, il a montré qu’il peut vaincre n’importe qui, s’il le veut.

Combat

Cette bataille pourrait être l’une des rondes les plus divertissantes à ce jour cette année. Romero et Adesanya tenteront tous les deux de lancer le premier coup, et tous les deux «souriront» lorsqu’ils présumeront des coups qu’ils se connectent ou passent. Je pense qu’Adesanya tentera d’amener Romero dans la même zone d’insécurité, de tromperie et de piège qui a conduit Whittaker. Romero pour sa part ne pense pas que la soie avant un tel match et se concentrera uniquement sur l’attaque lorsque cela sera vraiment nécessaire, abandonnant les deux premiers rounds de combat.

De là, plus de deux scénarios possibles peuvent être soulevés: le premier, et en raison de la patience de Romero, sera déjà Adesanya avec le bon timing pour attaquer et défendre à l’aise. L’autre est le même scénario, mais avec un Romero entrant contre une Adesanya qui devra maintenant se préparer au véritable assaut de la bête cubaine. Romero peut et doit utiliser le même jeu de feinte et de tromperie qu’Adesanya, mais en utilisant le combat comme une arme. Si Romero fait croire au champion qu’il sera renversé, il sera très probablement vulnérable à une bombe que Romero sait donner. Si Adesanya atteint l’objectif d’imposer son temps et sa distance contre le Cubain, il pourra faire beaucoup plus de dégâts que Costa ne l’a généré, car ce ne seront pas des bombardements qui entreront en collision avec les avant-bras et les coudes, mais plutôt des aiguillons qui entreront plus précisément.

Si Romero démolit Adesanya, il est très probable que ce soit momentané, car le Cubain le fera pour continuer d’attaquer dans cet assaut susmentionné. Adesanya sera testé dans la vitesse de réaction pour voir ces démolitions et les défendre.

Prédiction

Ce serait “la cerise sur le gâteau” pour une incroyable carrière que Romero a été sacré champion, et je dois dire que samedi je soutiendrai le Cubain; Cependant, je ne pense pas que ce soit l’homme qui remporte la victoire. Je pense que ce combat peut être le combat de l’année et il peut être pour n’importe qui, mais si le combat va aux juges, je ne pense pas qu’ils le donnent à Yoel Romero. Cela ne signifie pas qu’Adesanya n’a pas la capacité de le battre proprement, mais je ne pense pas que le champion “le rende facile” à un adversaire aussi dur que Romero et encore moins qu’il le termine au premier tour.

Du côté de Romero, je ne pense pas que cela va avec une autre disposition à mettre fin au combat dans aucun des rounds et je ne pense pas non plus que Adesanya soit facilement emporté comme à finir dans le combat. Cela dit, je pense également que Romero se contentera de se présenter à nouveau devant les juges, dans l’attente d’une décision favorable pour lui.

Gagnant: Israel Adesanya

PD: Et si c’est le cas qui se décide avec le solde chargé pour le Cubain, nous savons tous comment les juges finiront par échouer …