Israël Adesanya vs Yoel Romero aperçu vidéo de combat complet pour l’événement principal de l’UFC 248

Israel Adesanya met son titre de 185 livres en jeu contre Yoel Romero, concurrent de poids moyen, dans le Main Event UFC 248 Pay-per-view (PPV), qui descend ce soir (samedi 7 mars 2020) à l’intérieur T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada.

Adesanya (18-0) reste invaincu à l’intérieur de l’Octogone et vient de subir une destruction de deuxième tour de l’ancien pivot de 185 livres, Robert Whittaker, à l’UFC 243 en octobre dernier. Romero (13-4), quant à lui, espère rebondir de la plus grande manière possible après avoir échoué face à Paulo Costa à l’UFC 241 en août.

