Israel Adesanya vs Yoel Romero Couverture en direct, résultat, vainqueur

Championnat de combat ultime (UFC) n’est qu’à un jour de son double titre de champion lors de la prochaine épreuve UFC 248 pay-per-view (PPV) en ESPN +, verrouillé et chargé pour demain soir samedi 7 mars 2020 dans T- Mobile Arena à Las Vegas, Nevada. C’est là Israel Adesanya fera sa prochaine défense du titre des poids moyens contre le prétendant au pouvoir, Yoel Romero.

Dans l’événement co-principal de UFC 248, également prévu pour cinq rondes épuisantes, le champion poids paille Weili Zhang mettra sa ceinture en jeu contre l’ancien champion de 115 livres, Joanna Jedrzejczyk, dans un combat qui servira de bâton de mesure pour l’avenir du champion et du challenger.

Nous parlerons de ces deux combats dans une seconde.

Avant de décomposer la carte principale des cinq combats, qui comprend également les vétérans vétérans Beneil Dariush, Neil Magny et Alex Oliveira, jetez un œil à ce que le connaisseur des sports de combat Patrick Stumberg avait à dire sur la carte “Prélims” de l’UFC 248, partagé entre ESPN + et ESPN, en cliquant ici et ici. Ici vous pouvez analyser les cotes et les lignes de paris pour toute l’action «Adesanya vs. Romarin ».

Israel Adesanya vs Yoel Romero LIVE

J’ai toujours pensé Yoel Romero comme plus d’une attraction spéciale qu’un concurrent pour le titre de bonne foi, le type de coup de force qui attaque les adversaires, qu’ils gagnent ou non. Cela pourrait compter au box-office, mais cela ne signifie pas grand-chose en ce qui concerne les combats pour le titre de champion. Le “Soldat de Dieu” non seulement ne mérite pas le dernier don de bienfaisance de la promotion, mais n’est tout simplement pas assez bon pour devenir un champion de 185 livres. Si c’était le cas, cela se serait déjà produit. Suis-je censé penser que le même combattant qui n’a pas réussi à éliminer Robert Whittaker ou Paulo Costa se connectera simplement par magie contre un attaquant aussi dynamique qu’Israël Adesanya? La seule victoire de Romero sur un combattant actuellement classé dans le Top 10 de la division est Derek Brunson au numéro 8.

Il est également le seul combattant de l’histoire de l’UFC à perdre deux fois du poids par deux coups par titre.

Romero est, et a toujours été, plus mystique que le mérite. Ce n’est pas pour lui enlever ses victoires dévastatrices contre Lyoto Machida et Chris Weidman, mais peut-être pouvons-nous nous calmer avec tout cela “Il termine les courses, mon frère!” récit parce que Luke Rockhold a ruiné “The Dragon” et “All American” bien avant que Romero puisse les avoir entre ses mains. Et je ne sais pas où en est cette discussion à propos de Whittaker “qui ne sera plus jamais le même” après ses guerres Romero … Romero pour UFC 243? Gardez à l’esprit que Ronaldo Souza a eu une course de 4-2 après avoir perdu contre la puissance cubaine, marquant quatre finales désagréables en cours de route, alors essayons de garder une perspective sur ce que Romero a fait et ce qu’il n’a pas fait dans le haut de la chaîne alimentaire de 185 livres.

Ce qu’il a fait: mettre des gens dans des sacs mortuaires.

Ce qu’il n’a pas fait: il a remporté les grands combats quand ils comptaient le plus.

Je pense qu’il est assez clair à ce stade de sa carrière qu’Adesanya est le package complet. Il fut un temps où l’on pouvait affirmer qu’il ne faisait pas face à une opposition de qualité, malgré les victoires sur Brunson, n ° 8 et Brad Tavares, n ° 11. J’ignorerai sa décision de gagner la dépouille momifiée d’Anderson Silva et, au lieu de cela, je vais regarder sa guerre en cinq rounds contre Kelvin Gastelum, qui a montré qu’il peut résister à l’adversité, se battre et remporter la victoire. Et quiconque pense que Gastelum est digne de LOL quand il qualifie ses adversaires n’a pas prêté attention au fonctionnement interne de la division ces dernières années. Cela nous amène à Whittaker et qu’y a-t-il à dire? Ce fut une performance magistrale et lorsque Adesanya est dans la région, il n’y a pas de meilleur attaquant dans la catégorie de poids de 185 livres. Sa technique, ainsi que sa synchronisation, n’ont pas d’échecs. Je suppose que ce serait aussi un bon moment pour souligner, pour ceux qui veulent parler de lutte, que Gastelum, Brunson et Tavares ont été combinés 2 par 28 lors de tentatives de démolition.

Whittaker et Silva n’ont pas pu tirer un seul coup.

Je ne sais pas quel est le plan de jeu pour Romero, mais cela ne fonctionnera probablement pas. Si vous êtes l’un de ces fossoyeurs qui veut exhumer la défaite à élimination directe qu’Adesanya a subie contre Alex Pereira dans le circuit de kickboxing, alors nous devrions également ressusciter le KO Rafael Cavalcante marqué contre Romero sous le drapeau Strikeforce. Adesanya n’est pas immortel et je ne veux pas le peindre en tant que tel, mais il est assez intelligent et discipliné pour garder Romero à portée de main, grâce à l’aide d’une gamme de 80 pouces. Cela l’éloigne non seulement du tir mortel, mais force également Romero à tirer à longue distance, ce qui donne au champion suffisamment de temps pour échapper au danger ou éliminer complètement la démolition. Acceptons également que “Soldier de Dieu” aura 43 ans le mois prochain et n’a pas combattu en cinq rounds depuis près de deux ans. Adesanya, 30 ans, est à son meilleur moment athlétique à la fois physiquement et mentalement, et bien que Romero soit encore trop difficile à éliminer, il aura un misérable 25 minutes. C’est ce qui se passe lorsque vous passez plus de temps à bouger la langue qu’à mettre en œuvre une stratégie.

Prédiction: Adesanya par décision unanime Romero