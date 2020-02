Israel Adesanya vs. Yoel Romero le bon match?

HOUSTON – Lorsque l’UFC a annoncé qu’Israël Adesanya titrerait l’UFC 248 avec une défense de titre de poids moyen contre Yoel Romero, il y avait deux lignes de pensée générales sur le match:

Ceci est un grand combat.

Mais Romero mérite-t-il vraiment un coup de tête en ce moment?

Contrairement à la plupart des arguments MMA, dans lesquels des positions impossibles à concilier et diamétralement opposées sont prises, dans ce cas, il est facile de voir la validité des deux côtés.

Après tout, même si Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC) a perdu deux combats consécutifs et trois de ses quatre derniers, ses trois défaites ont été des décisions serrées. Mais ce sont toujours des pertes.

D’un autre côté, cela reste un grand combat sur le papier entre la nouvelle superstar de l’UFC qui monte le plus vite et l’un des prétendants les plus excitants et les plus coriaces de l’histoire de l’octogone.

En ce qui concerne Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC), c’est ce dernier qui compte quand ils entrent dans l’octogone à Las Vegas le 7 mars au T-Mobile Arena.

Pour la première défense de sa ceinture, Adesanya pêchait pour combattre le meilleur concurrent Paulo Costa, qui avait battu Romero par décision à l’UFC 241.

Mais avec Costa restant sur la touche, Romero est devenu, dans son esprit, la meilleure option claire.

«J’essayais de combattre Paulo lors de mon prochain combat, mais il avait une blessure au biceps qui devait prendre neuf mois pour se remettre. Mais ensuite, miraculeusement, il a été guéri en trois ou deux mois », a déclaré Adesanya lors de la conférence de presse de l’UFC 248 vendredi.

Adesanya ne voit pas les chiffres quand il voit Romero, juste un défi stylistique.

“Et je ne me soucie pas vraiment des disques, mec. (Expletive) records », a déclaré Adesanya. «(Romero) est un gars que personne n’appelle jamais, prétendument. Seulement jamais, je pense que David Branch l’a appelé. Mais je veux me tester contre tous ceux de cette époque qui sont des bêtes. Et c’est une bête. Je vais donc le tester. “

En outre, sur les quatre défaites de Romero en carrière, une seule est à la fin, et c’était lors des débuts de Romero dans Strikeforce en 2011. Donc, donner à Romero sa première défaite dans la distance à l’UFC, à Adesanya, est trop invitant à un objectif à laisser passer.

“Ce que j’espère accomplir: je veux être le premier homme à l’arrêter correctement”, a déclaré Adesanya. “Quel est son nom, Paulo l’a bercé. Tim Kennedy l’a secoué. Mais personne ne l’a jamais arrêté depuis Strikeforce – je pense (Gesias) Cavalcante. Je veux être le premier à l’UFC à le ranger. »

Pour sa part, Romero n’a pas directement abordé le problème, mais a simplement indiqué qu’il était heureux d’avoir l’opportunité.

“Je me sens bien. Je ressens la même chose. C’est ce que c’est », a déclaré Romero dans son espagnol natal. “Je suis encore là. Je dis merci, mon Dieu. Je dis merci à ce type d’avoir accepté le combat, et nous allons faire ce que les gens veulent et ont besoin. Nous allons le faire. Nous allons leur donner ce qu’ils veulent et voir le meilleur. Il a dit qu’il devait se battre le mieux, et avec la bête, et si je suis ici, cela signifie que c’est parce que c’est comme ça.

“Si quelqu’un vous donne une dernière chance pour la vie, vous allez la saisir et vous la prendrez à tout prix. Il dit que c’est la dernière chance dont il a besoin pour faire attention. Je sais ce que je peux faire. C’est ça.”

.