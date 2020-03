Israël Adesanya vs Yoel Romero staredown vidéo de l’UFC 248 peser

Israël Adesanya met son titre de poids moyen en jeu contre le concurrent de 185 livres, Yoel Romero, lors de l’événement principal de l’UFC 248 à la carte (PPV), qui aura lieu demain soir (samedi 7 mars 2020) à l’intérieur de T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada.

Regardez-les s’affronter lors de la pesée de cérémonie UFC 248 dans la vidéo ci-dessus.

L’UFC 248 mettra également en vedette le co-événement poids paille entre la championne Weili Zhang et l’ancienne tenante du titre Joanna Jedrzejczyk, dans ce qui marque la première défense du titre pour le percutant «Magnum». Découvrez leur vidéo Staredown ci-dessous.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l'ensemble de la carte de combat UFC 248 ICI, à commencer par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l'heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

