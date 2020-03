Israël Jones n’est pas impressionné par Israël Adesanya qui bat de justesse Yoel Romero, 42 ans, à l’UFC 248

Israel Adesanya continue d’être critiqué pour sa performance contre Yoel Romero à l’UFC 248, qui l’a vu quitter la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada avec une victoire à l’unanimité et son titre de poids moyen (voir à nouveau ici).

Cette fois, il le ressent de son ennemi juré, Jon Jones. «Bones» s’est rendu sur les réseaux sociaux pour répondre à une question concernant ses réflexions sur le combat pour le titre. Et bien sûr, Jones n’était pas trop content, même s’il était un homme de mots courts lorsqu’il exprimait ses pensées.

Yoel a presque 10 ans de plus que moi et a presque gagné ce combat sans utiliser sa lutte. C’est tout ce que je vais dire https://t.co/z6A87fs4w8

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 18 mars 2020

“Yoel a presque 10 ans de plus que moi et a presque gagné ce combat”, a écrit Jones sur Twitter. «Sans utiliser sa lutte. C’est tout ce que je vais dire. “

Jones et Adesanya se sont affrontés sur les réseaux sociaux depuis plus d’un an maintenant, bien qu’un combat entre les deux champions ne semble pas avoir lieu dans un avenir immédiat malgré le fait que “Bones” ait à peu près éclairci la lumière division des poids lourds.

Bien sûr, Adesanya a à peine gagné sa première défense du titre, alors se déplacer pour affronter le champion de longue date de 205 livres semble un peu prématuré. C’est peut-être pour cette raison que «The Last Stylebender» a fixé une date au milieu de 2021 pour une éventuelle collision entre les deux.

Jones, quant à lui, a été vu pour la dernière fois en train de battre Dominick Reyes à l’UFC 247 via une décision unanime (voir à nouveau ici), ce qui lui a valu son onzième titre.