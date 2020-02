Iuri Lapicus de ONE Championship discute du prochain combat pour le titre avec Christian Lee

Image via ONE Championship

Lorsque Iuri Lapicus a mis les pieds sur le ring de ONE Championship pour la première fois, en mai 2019, personne, sauf les fans de combat les plus hardcore, ne savait qui était l’athlète italo-moldave invaincu.

Au cours de ce premier combat, Iuri Lapicus (14-0 MMA, 2-0 ONE) a réussi à ramener à la maison la victoire avec un étouffement arrière nu sur le vétéran thaïlandais Shannon Wiratchai au troisième tour. Mais c’est plus tôt ce mois-ci qu’il a fait une énorme déclaration et a choqué toute la communauté MMA, terminant l’ancien porte-ceinture poids plume ONE et M-1 Global Marat Gafurov avec le propre mouvement de signature de Gafurov, l’étrangleur nu à l’arrière.

“Le plan était d’adoucir ses jambes avec quelques coups bas”, a déclaré Lapicus à BJPENN.com. «Je savais qu’il manquait de conditionnement dans ses jambes. Eh bien, vous avez vu comment ça s’est passé. »

Iuri Lapicus a fait court au Russe, soumettant “Cobra” en seulement 67 secondes, après un harai goshi bien exécuté qui a aidé Lapicus à reprendre le dos à son ennemi.

“Cette manœuvre ne fonctionne pas à chaque fois”, a admis l’ancien judoka. “Mais cela m’aide beaucoup car c’est une technique inhabituelle qui surprend généralement mes adversaires.”

Phénomène invaincu Iuri Lapicus 🇲🇩 soumet Marat Gafurov, maître du starter arrière nu, via RNC, à seulement 67 secondes du premier tour! ⏱ #WeAreONE #ONEChampionship #WarriorsCode pic.twitter.com/Pgt1zkX8j9

– ONE Championship (@ONEChampionship) 7 février 2020

Bien que le combattant basé à Milan ait une expérience en judo, il n’est certainement pas mal préparé en ce qui concerne le jeu de stand-up car il s’entraîne et s’entraine avec l’un des plus grands kickboxeurs de tous les temps, Giorgio Petrosyan, qui a récemment remporté le ONE Featherweight Kickboxing. Grand Prix du monde.

“[Petrosyan] m’aide beaucoup », a-t-il dit à propos de son travail avec la légende du kickboxing. «Tout le monde n’a pas le privilège de s’entraîner avec les meilleurs du monde. Il me donne des conseils tout le temps, non seulement sur le plan technique mais aussi sur la partie esprit du jeu et cela signifie beaucoup pour moi. »

La dernière performance d’Iuri Lapicus a tellement impressionné Chatri Sityodtong, PDG de ONE, qu’il a décidé de lui donner une chance au titre en mai contre l’actuel champion des poids légers Christian Lee.

ALERTE DE NOUVELLES: ONE Infinity 1 le 10 avril à JakartaAdriano Moraes vs Demetrious JohnsonAung La Nsang vs Vitaly…

Publié par Chatri Sityodtong le mercredi 19 février 2020

“Je m’attendais à un tir au titre avant le combat de Gafurov”, a déclaré Lapicus. «Je savais qu’avec une victoire impressionnante, je pouvais l’obtenir, et il en était ainsi. J’étudiais déjà Lee avant mon dernier combat donc je le connaissais déjà, mais je vais laisser parler le ring. Nous verrons comment ça se passe. “

Lapicus et Lee aiment tous deux terminer leurs combats rapidement. Le premier n’a jamais pris la distance et détient un taux de finition de 100%, tandis que le champion n’a eu besoin des juges que deux fois dans toute sa carrière professionnelle.

“Je me prépare toujours à faire cinq tours”, a déclaré Lapicus. “Mais encore une fois, nous verrons comment ça se passe.”

Le Moldave, un 170 livres naturel, se contente de sa situation de poids actuelle et ne prévoit pas de perdre une catégorie de poids de sitôt.

“Vous savez, il est presque impossible de réduire le poids en UNE avec toutes leurs règles de réduction de poids”, a-t-il déclaré. Les athlètes sont constamment testés sur le poids et l’hydratation. Je me sens bien dans ma catégorie de poids actuelle et je pense que c’est le meilleur pour ma santé et ma sécurité. Je vais m’en tenir à 170 livres pour l’instant. “

Étant donné que Carlo Di Blasi, l’un des plus importants promoteurs italiens de sports de combat, a été nommé président de ONE Championship Italie, des rumeurs circulent sur d’éventuels événements ONE potentiels sur le sol de Belpaese.

“Je pense que les dates sont prévues”, a déclaré Lapicus à propos d’une exposition potentielle du championnat ONE en Italie. «Il y a des rumeurs qui se répandent, mais rien de définitif pour le moment. Il ne sera pas facile d’avoir une autre génération de combattants italiens aussi talentueux, donc je suppose que cela apporte trois champions potentiels [Giorgio Petrosyan, Iuri Lapicus, and Mustapha Haida] se battre devant leur public sera le plus beau cadeau pour les fans italiens. »

Aimez-vous les chances de Lapicus de devenir le champion UN léger? Faites votre prédiction dans la section des commentaires.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/02/2020.