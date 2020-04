Jacare Souza admet qu’il a «peur», mais se battre à l’UFC 249 est le seul moyen de payer les factures

Contrairement aux autres grandes organisations sportives et aux promotions d’arts martiaux mixtes (MMA), l’Ultimate Fighting Championship (UFC) ne laissera pas la pandémie de coronavirus ralentir ses activités. Alors que Dana White and Co. a fermé ses portes pendant quelques semaines, les affaires reprendront dans deux semaines, l’UFC 249 devant avoir lieu le 18 avril 2020.

Ronaldo Souza, qui affrontera Uriah Hall dans l’action ESPN + pay-per-view (PPV), qui devrait descendre à l’intérieur du Tachi Palace Casino Resort à Lemoore, en Californie, est l’un des hommes en compétition sur la carte. Et même si «Jacare» admet qu’il a un peu peur de travailler avec tout ce qui se passe dans le monde, c’est un must pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille.

“Dans un sens [fighting is] bien parce que nous pourrons prendre soin de nos familles », a déclaré Souza à MMA Fighting. «Je sais que le monde devient fou, mais je crois que Dana White nous gardera tous en sécurité et nous mettra au travail. Je prie pour que tout se passe bien.

“J’ai peur, c’est normal”, a-t-il poursuivi. “Tout le monde a peur. Nous essayons de protéger tout le monde, mais je continue de penser à une chose: si je ne peux pas payer l’hypothèque de ma maison, si je ne peux pas payer mes factures, je vais perdre ma maison. Si je sors dans la rue, c’est quand ça se complique, c’est quand ils ne seront vraiment pas protégés. Je dois prendre soin de ma famille d’une manière ou d’une autre, et je crois… Je sais que l’UFC me protégera. »

White a déclaré que tous les combattants, le personnel et quelques autres personnes impliquées dans les événements seront testés avant et après l’événement pour COVID-19. C’est un geste qui donne à Souza un sentiment de soulagement.

“[The UFC] prendra soin de tout le monde. Je peux rester à la maison, traverser la rue et mon voisin m’infecte avec le coronavirus. Ce virus est très contagieux. Je peux rester à la maison et l’attraper. Mais je vais travailler. J’espère que Dieu bénit Dana White et l’UFC afin qu’ils puissent vraiment y arriver et que je puisse prendre soin de ma famille en toute sécurité. »

Marié avec trois garçons à la maison, on peut comprendre les inquiétudes de Souza, ainsi que son besoin de subvenir aux besoins de sa famille à un moment où l’économie est en désordre et où le chômage est à un niveau record en raison de la pandémie mondiale.

C’est un dilemme malheureux que non seulement les combattants, mais à peu près tout le monde dans la main-d’œuvre est aux prises avec ces jours-ci … UFC inclus.