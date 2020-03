Jacare Souza s’entraîne dans son garage pour le combat contre l’UFC 250

Image via @ronaldojacare sur Instagram (photographe non répertorié)

Jacare Souza s’entraîne dans son garage pour son scrap de poids moyen UFC 250 avec Uriah Hall.

La pandémie de coronavirus affecte le jeu de combat à plusieurs niveaux. L’effet le plus évident, bien sûr, est l’annulation généralisée des cartes de combat. Cela dit, les combattants en compétition sur des cartes qui n’ont pas encore été annulées – comme l’UFC 250, prévu le 9 mai à Sao Paulo au Brésil – doivent encore s’entraîner.

Ceci est immédiatement problématique étant donné que les gymnases sont des lieux de reproduction pour l’infection au COVID-19 et que beaucoup se ferment pour lutter contre la propagation du virus.

Jacare s’adapte à cette nouvelle réalité en s’entraînant dans son garage du sud de la Floride.

“Nous continuons de nous entraîner dur car on ne nous a pas dit le contraire”, a déclaré l’entraîneur de Jacare, Josuel Distak, au MMA Fighting. «Nous nous attendons à ce que cet événement se produise. Nous nous entraînons bien. Le gouvernement a ordonné la fermeture de tous les gymnases pendant deux ou trois semaines, mais nous avons notre plan B, un gymnase à la maison de «Jacare», un garage avec des nattes et nous continuerons de nous entraîner pendant ces trois semaines au garage de «Jacare». »

Jacare a également accueilli plusieurs autres partenaires de formation pour se préparer avec lui dans son garage, mais prend toutes les précautions.

Cela étant dit, l’entraîneur Distak a admis que le combattant et son équipe étaient préoccupés par la situation au Brésil, où le combat avec Hall devrait avoir lieu.

“Nous allons de l’hôtel à son garage et tout de suite, et nous sommes très prudents”, a déclaré Distak. “Notre plus grande préoccupation concerne le Brésil, car il n’a pas la structure que nous avons en Amérique. … Cela nous dérange la tête. “

À l’heure actuelle, aucune mention n’a été faite de l’annulation ou du report de la carte UFC 250, mais comme la pandémie de coronavirus continue de se propager comme une traînée de poudre, chaque événement de sport de combat du calendrier est effectivement dans les airs.

Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur cette carte, y compris le combat Jacare Souza contre Uriah Hall, à mesure que les détails émergent.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/03/2020.