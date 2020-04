Jack Gallagher de la WWE parle de se méprendre sur Conor McGregor, probabilité d’avenir dans le MMA

Regardez une minute de Jack Gallagher dans un ring de la WWE et il ne sera pas surprenant qu’il ait presque choisi une carrière dans le MMA professionnel au lieu de la lutte professionnelle.

Gallagher – présenté comme «Gentleman Jack Gallagher» – est un pilier du programme 205 Live de la WWE depuis son début à la fin de 2016 et il s’est rapidement fait aimer des fans avec son look et son style uniques, qui semblaient plus adaptés à une compétition ADCC que le WWE.

Le joueur de 30 ans a lutté professionnellement pendant près de la moitié de sa vie, et bien que ce fut son premier amour, son fandom MMA est venu naturellement, surtout compte tenu de la société qu’il a gardée pendant ses études de jiu-jitsu. Apparaissant sur le chat en direct de The A-Side, Gallagher a revendiqué une lignée qui remonte aux captures des pionniers de la lutte Billy Riley et Billy Robinson, et a également mentionné qu’il a travaillé avec la grande MMA de tous les temps Megumi Fujii.

“Je n’ai pas commencé avec le jiu-jitsu, bien que la plupart des gens me connaissent dans le gymnase en tant que gars de jiu-jitsu”, a déclaré Gallagher. «J’ai commencé avec la catch catch à Wigan, Wigan ensoleillé, très bel endroit, et je me suis entraîné avec un gars appelé Roy Wood hors de la fosse aux serpents. Il était la dernière personne à avoir été formée par Billy Riley, Billy Riley formé Billy Robinson, Billy Robinson formé [Kazushi] Sakuraba, toute cette génération de PRIDE, des combattants japonais que beaucoup de gens aiment, ce sont ces gars-là.

«En fait, j’ai vécu à Tokyo pendant environ neuf, 10 mois, j’ai même pu m’entraîner avec Megumi Fujii à l’AACC. C’était assez amusant. Un peu de voyage. Je m’entraîne avec Seth Petruzelli, maintenant dans The Jungle et Felicia Spencer, qui défiera le titre (poids plume UFC) à un moment indéterminé à l’avenir, je suis sûr. “

Grâce à sa formation, Gallagher peut se vanter que les oreilles de chou-fleur et les diverses égratignures qu’il a développées l’ont aidé à ajouter, comme il le dit, “un air de légitimité à un être humain autrement farfelu”.

Avant de rejoindre la WWE, Gallagher a mis ses compétences à profit dans une paire de combats amateurs, remportant les deux par soumission. Il envisageait une carrière dans le MMA en 2016 lorsque la WWE est venue l’appeler pour l’ajouter à leur tournoi Cruiserweight Classic et peu de temps après, il a signé un contrat à temps plein avec l’entreprise.

Gallagher a admis que l’atmosphère parfois abrasive autour de MMA a également contribué à sa décision de s’en tenir à la lutte professionnelle – bien qu’il ait noté que les fans de lutte ne sont pas exactement faciles à gérer non plus – malgré son envie de suivre les pas des grands de PRIDE comme Sakuraba .

«C’est vraiment bizarre, j’ai commencé par la lutte professionnelle et j’étais un peu inquiet du MMA parce que je pensais que la base de fans, croyez-vous, pourrait être un peu toxique. … J’étais un peu résigné au début parce que je me disais que, quoi que ce soit, c’est juste le sang et les tripes », a déclaré Gallagher. “Mais c’était en fait une sorte de Kazushi Sakuraba – Vous savez que vous devez trouver votre chemin. Vous devez trouver la chose à laquelle vous vous connectez. Donc pour moi, c’est ici un gars qui s’associe en tant que lutteur professionnel qui faisait des mouvements de lutte professionnelle comme le coup de pied coulissant et le coup de pied en rotation du masque de tigre et toutes ces choses folles, puis il a été formé par un lutteur professionnel en tant que bien. Il avait donc toute cette lignée. J’étais comme, c’est mon gars.

“Donc, Kazushi Sakuraba était mon chemin vers le MMA et plus je devenais obsédé par lui et son histoire puis les Gracies au Brésil et au Japon, alors vous voyez les combattants PRIDE aller à l’UFC, c’est devenu cette progression naturelle jusqu’à ce que je réalise que j’étais comme, je suis tout aussi grand fan de MMA qu’un fan de catch professionnel maintenant, c’est juste un peu intégré maintenant. »

En ce qui concerne la flexibilité de ses options en tant que membre de la WWE, Gallagher a spéculé qu’il pourrait prendre un combat MMA s’il était proposé, bien qu’il devrait le diriger par ses patrons actuels.

Les anciens champions de l’UFC, Brock Lesnar et Ronda Rousey, ont réussi à traverser la WWE, même s’ils se sont jusqu’à présent révélés être l’exception plus que la règle en ce qui concerne les relations entre les deux géants du divertissement sportif.

“En théorie, je pourrais”, a déclaré Gallagher. «Théoriquement, si une promotion majeure devait me toucher. Dites comme l’année dernière, si quelqu’un m’a contacté l’année dernière et m’a dit: «Seriez-vous intéressé à faire un combat contre le MMA? Nous comprenons que vous avez des antécédents », et je suis revenu et j’ai dit:« Oui, je serais intéressé. »Tout ce que je devrais faire est peut-être de le porter à la WWE et nous discuterons de la façon dont cela fonctionnerait.

“Alors peut-être à l’avenir, mais cela n’a pas fonctionné jusqu’à présent.”

Un passage au MMA peut conduire à des moments frustrants d’identité erronée pour Gallagher, qui a déclaré que les fans avaient déjà l’habitude de le confondre avec les combattants irlandais Conor McGregor et James Gallagher, malgré le fait qu’il soit originaire d’Angleterre.

Gallagher a plaisanté en disant qu’il pouvait combattre James Gallagher pour «reprendre mon nom de famille», mais il ne peut pas faire grand-chose pour aborder les comparaisons mystérieuses de McGregor.

“Je suis confus avec Conor McGregor et je ne suis même pas un Irlandais sanglant”, a déclaré Gallagher. «C’est le niveau d’intelligence avec lequel je traite de temps en temps avec le fan occasionnel. Vaguement gingembre, pâle, accent que je ne comprends pas, pas même irlandais, puis juste «Conor McGregor», ça ira. Ensuite, ils ont frappé «Gallagher» puis ils se sont dit: «Oh, je sais. James Gallagher. »Non, pas même James Gallagher.

«Des sanglants occasionnels, c’est terrible. C’est absolument horrible. Ce sont juste des gens qui ne font pas attention, mais ils s’exposent, donc c’est assez drôle à long terme. “