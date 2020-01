Jack Hermansson appelle Kelvin Gastelum

Image: @ufc sur Instagram

Jack Hermansson, le meilleur des poids moyens de l’UFC, est impatient de son prochain combat, et maintenant il est amené sur les réseaux sociaux pour appeler Kelvin Gastelum.

Hermansson a été connecté à un affrontement contre Darren Till, mais le président de l’UFC, Dana White, a récemment déclaré dans une interview que Till serait probablement réservé contre un autre concurrent de haut niveau. Cela laisse Hermansson sans partenaire de danse, et il est donc logique qu’il appelle Gastelum, qui cherche également son prochain adversaire.

Voici ce qu’Hermansson a écrit aujourd’hui sur son Twitter.

Ok les gars, je suis prêt à me remettre au travail! @KelvinGastelum à quoi ressemble votre emploi du temps? Donnons aux fans un plaisir!

– jack hermansson (@jackthejokermma) 15 janvier 2020

Hermansson (20-5) sort d’une surprenante défaite de TKO face à Jared Cannonier dans l’événement principal de l’UFC Copenhague. Avant cela, Hermansson avait battu Ronaldo “Jacare” Souza dans l’événement principal de l’UFC Sunrise dans une victoire qui l’avait propulsé dans l’élite de la division des poids moyens de l’UFC. Il détient également des victoires notables à l’UFC contre David Branch, Gerald Meerschaert et Thales Leites.

Gastelum (15-5, 1 NC) a connu une année difficile en 2019. Il a perdu sa chance de se battre pour le titre des poids moyens de l’UFC lorsque Robert Whittaker a souffert d’une hernie à la dernière minute avant leur combat à l’UFC 234. Gastelum a ensuite tiré sur le vide contre Israël Adesanya à l’UFC 236, mais a perdu une décision dans l’un des meilleurs combats de l’année. Il a ensuite perdu une décision partagée contre Till à l’UFC 244 pour mettre fin à une année difficile.

Malgré Hermansson et Gastelum, tous deux sortis de leurs pertes, ils sont tous deux classés dans le top 10 à 185 livres et avec quelques victoires de plus, les deux hommes pourraient revenir en lice pour le titre dans la division des poids moyens de l’UFC. Les deux hommes ayant besoin d’un adversaire, cette confrontation a beaucoup de sens.

Seriez-vous intéressé par un combat de poids moyen entre les prétendants Jack Hermansson et Kelvin Gastelum?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 15/01/2020.