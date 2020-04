Jack Hermansson assure que l’UFC tente toujours de finaliser son combat avec Chris Weidman

Jack Hermansson

Un combat entre Chris Weidman y Jack Hermansson ce n’est pas tout à fait hors de question.

Le Suédois, numéro six au classement de 185 livres, devait recevoir l’ancien champion de division dans la UFC Fight Night Oklahoma City, mais en raison de la pandémie de coronavirus, l’événement a dû être reporté.

Cependant, Hermansson, qui vient de subir sa troisième défaite sur l’octogone, assure que l’UFC travaille sur le traitement de son visa afin que le combat puisse se cristalliser.

“Pour l’instant, je ne suis pas sûr qu’ils puissent obtenir mon visa. Ils y travaillent en ce moment et dès qu’ils auront quelque chose, je suis sûr qu’ils le feront “, a-t-il déclaré au podcast MMA Fighting, Eurobash. «Je suis le match qu’ils veulent, mais en même temps ils recherchent des réservations. C’était la situation où nous devions nous battre. Ils avaient des réserves au cas où il ne pourrait pas entrer aux États-Unis, mais ils ont quand même reporté les choses. Pour le moment, je ne suis pas sûr. J’ai parlé à l’UFC et ils veulent toujours le combat. »

Weidman vient d’échouer à ses débuts semi-complets en étant mis KO en un peu moins de deux minutes par qui serait prétendant au titre de division, Dominick Reyes. C’était sa cinquième défaite KO / TKO lors de ses six dernières présentations sur l’octogone. Malgré son mauvais cadeau, Hermansson pense que ce serait une erreur de sa part de le sous-estimer.

“Certaines personnes me disent ‘tu n’aurais pas accepté ce combat’, mais ce que personne ne comprend, c’est que je ne peux pas choisir mes combats. Si on me donne le choix entre un prospect et un ancien champion, je choisis l’ancien champion. Je pense que Weidman est un bon adversaire et je pense que les fans, pas les combattants, le sous-estiment. Bien qu’il ait été éliminé à quelques reprises, il se débrouillait bien dans ces combats et représente un problème pour quiconque a combattu avec lui. Vous ne devriez jamais sous-estimer un gars comme Chris Weidman. “

Avant d’être assommé par Jared Cannonier dans le stellaire de UFC Fight Night CopenhagueHermansson était sur une séquence de quatre victoires consécutives.