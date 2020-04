Jack Hermansson: l’UFC «travaille» à l’obtention d’un visa américain pour le combat de Chris Weidman

L’UFC est actuellement à la recherche d’adversaires pour Chris Weidman, mais son partenaire de danse d’origine, Jack Hermansson, pense que la promotion continue d’essayer de lui obtenir un visa afin qu’il puisse concourir aux États-Unis.

Hermansson devait rencontrer Weidman dans l’événement principal de l’UFC Oklahoma, un événement qui a depuis été annulé. Pour le moment, seuls les voyages essentiels sont accordés aux États-Unis, mais “The Joker” a été informé que l’UFC tentait toujours d’obtenir son visa.

«Pour le moment, je ne suis pas sûr qu’ils pourront m’obtenir un nouveau visa, ils y travaillent et dès que les choses seront triées, et l’UFC pense qu’ils peuvent y arriver, alors je suis sûr qu’ils le feront », A déclaré Hermansson au podcast Eurobash de MMA Fighting.

“Je ne sais pas trop quel jour j’ai reçu l’avis [regarding traveling restrictions to the U.S.], mais ce n’était pas inattendu. Je me suis entraîné dur pour le combat, mais je savais que cela pouvait arriver, mais je continue de m’entraîner et j’attends une nouvelle chance qu’il se manifeste. “

Hermansson a révélé que l’UFC tentait déjà d’avoir des combattants dans la réserve au cas où il ne pourrait pas voyager aux États-Unis. Pourtant, pour autant que l’ancien champion de Cage Warriors ait été informé, il est toujours le premier choix pour affronter Weidman la prochaine fois, à une date cela reste à confirmer.

“Je suis le match qu’ils veulent, mais en même temps, ils essaient d’obtenir des réserves. C’était la situation où nous devions nous battre aussi. Ils avaient quelques réserves au cas où je ne pourrais pas entrer aux États-Unis, mais ils ont quand même reporté le tout. Pour l’instant, je ne suis pas sûr. Je parle à l’UFC et en ce moment, ils veulent toujours faire en sorte que le combat se produise. Je suppose que s’ils ne peuvent pas y arriver assez tôt, ils auront quelqu’un pour Weidman. “

Le Suédois a reconnu qu’il avait été difficile de rester concentré en raison de l’imprévisibilité de la situation.

“Il est difficile d’avoir cette focalisation laser. La motivation est toujours là, mais juste la concentration sur laquelle je pense: «Vais-je vraiment me battre ce jour-là?» Vous ne voulez pas vous enfermer dans [a date] car tout peut changer en une seconde. J’essaie de rester ouvert d’esprit et en bonne forme et nous verrons ce qui se passera. “

Il a souligné pourquoi il se sentait comme si Weidman était un adversaire solide avec lequel il devait être jumelé malgré son dérapage actuel de deux combats.

“Ses réalisations et son grand nom étaient la raison pour laquelle je prenais ce combat”, a déclaré Hermansson.

“Certaines personnes disent:” Vous ne devriez pas prendre ce combat, vous devriez prendre quelqu’un d’autre “, mais tout le monde ne comprend pas que je ne peux pas choisir. Je veux combattre le champion, mais cela ne signifie pas que l’UFC me donnera le champion! Si j’obtiens l’option de quelques nouveaux venus et d’un ancien champion, je prendrai l’ancien champion. Je pense que Weidman est un bon adversaire et je pense que les fans, en particulier les fans – je ne pense pas que les combattants le sous-estiment – mais les fans sous-estiment Weidman en ce moment. Même s’il a été éliminé à quelques reprises, il se débrouillait très bien dans tous ces combats et il a du mal pour quiconque le combat. Vous ne devriez jamais sous-estimer un gars comme Chris Weidman. “

Dana White affirmant que «Fight Island» n’aura aucune restriction de voyage pour les combattants internationaux dans une récente interview avec Yahoo! Sports, Hermansson a déclaré son intérêt pour la compétition sur le site, qui est encore inconnu.

«J’adorerais être sur un [Fight Island] carte, parce que l’intérêt des fans et du reste du monde sera énorme juste pour voir de quoi il s’agit, où est-il et à quoi ça va ressembler – tout comme ça. J’adorerais être sur une carte Fight Island, et si la possibilité se présente, je vais m’inscrire à coup sûr. »

Découvrez la dernière apparition de Jack Hermansson sur Eurobash. Il commence à 38h00.