Jack Shore affronte Geraldo de Freitas à l’UFC Londres

L’ancien champion des poids coq Cage Warriors Jack Shore entrera dans l’Octogone une deuxième fois en Europe, alors qu’il affrontera le Brésilien Geraldo de Freitas, 135 livres, à l’UFC Londres le 21 mars, a annoncé la société jeudi.

Shore (12-0) a capturé et défendu le titre de Cage Warriors avant de signer avec l’UFC en 2019, soumettant Nohelin Hernandez avec un étranglement à nu dans ses débuts promotionnels. L’espoir de 24 ans a terminé 11 de ses 12 adversaires en tant que professionnel.

«Espartano» de Freitas (12-5) a remporté six matchs de suite sur le circuit brésilien pour conclure un accord avec l’UFC et a battu Felipe Colares lors de sa première apparition en octogone à Fortaleza, au Brésil, en février 2019. Le 28-year- vieux combattant a vu sa séquence de victoires interrompue par Chris Gutierrez six mois plus tard à l’UFC Uruguay.

L’UFC London aura lieu à l’O2 Arena et présentera une épreuve de force de poids welter de cinq rounds entre l’ancien champion Tyron Woodley et Leon Edwards dans l’attraction vedette.