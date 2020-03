Jack Shore confiant que les combattants de l’UFC à Londres seront indemnisés après l’annulation de l’événement

Jack Shore, un poids coq gallois invaincu, reste positif à la lumière de son combat récemment annulé avec Geraldo de Freitas, qui devait avoir lieu sur la carte principale de l’UFC Londres ce week-end, et estime que l’UFC “fera la bonne chose” quand il s’agit de dédommager les combattants qui se préparaient pour l’événement.

L’UFC London a été officiellement annulé lundi en raison de problèmes de coronavirus, quelques jours seulement avant que l’événement ne se déroule à l’O2, mais Shore reste optimiste à la lumière de la pandémie mondiale.

“Physiquement, je vais bien”, a déclaré Shore au podcast Eurobash de MMA Fighting.

«Cela a évidemment été difficile pendant deux jours mentalement, depuis mercredi environ. Juste en me basant sur les actualités et Twitter et des trucs comme ça, j’ai eu en quelque sorte une idée que les choses n’allaient pas se dérouler correctement et qu’hier nous avons eu les nouvelles de tout. Ça a été une semaine stressante, mais je suis en forme et en bonne santé, donc je ne peux pas me plaindre. ”

Bien qu’il semblait que l’UFC essayait de déplacer la carte entière aux États-Unis à un moment donné, Shore n’a eu aucune communication avec la promotion et a reconnu que le maintien de l’événement principal entre Leon Edwards et Tyron Woodley était probablement la principale préoccupation.

“Tout de suite, je savais que ce ne serait pas une option logistique basée uniquement sur l’interdiction de voyager et, évidemment, vous avez besoin d’un visa et de cela pour vous rendre là-bas et cela peut être un délai de 10 jours”, a expliqué Shore.

«À peu près, j’aurais dû obtenir un visa et embarquer dans un avion hier soir ou tôt le matin pour que cela se produise. Cela n’a jamais vraiment semblé être une option, ils ne sont jamais venus me voir et ont dit: “ Écoutez, nous allons essayer de déplacer votre combat aux États-Unis ”, et je peux imaginer avec Leon Edwards et Tyron Woodley comme l’événement principal ils étaient la priorité, donc je ne suis pas salé à ce sujet ou quoi que ce soit. C’est juste une de ces choses, que pouvez-vous faire, c’est hors de la portée de tout le monde à la minute. ”

Malgré ses mois de préparation, Shore est catégorique: «il est inutile de pleurer sur le lait renversé».

“Je suis aussi dégoûté que tout le monde sur la carte pour ne pas me battre”, a déclaré Shore. «Je vis et je respire la vie de combat, je ne sors jamais du gymnase et cela me préoccupe depuis juste avant Noël, donc pendant trois ou quatre mois, c’est tout ce à quoi j’ai pensé – chaque minute de chaque jour. Pour que cela soit retiré quand c’est si proche de se produire, c’est déchirant. En même temps, c’est hors de mon contrôle, c’est hors du contrôle de l’UFC. Que pouvez-vous faire? Il ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. Je pourrais m’asseoir ici et râler et gémir, vous dire à quel point je suis énervé et commencer à assommer les gens, mais ça ne changera rien, ça ne m’aidera pas à me battre samedi – c’est juste une de ces choses. »

Bien qu’il ne sache pas quand il sera de retour en action, Shore comprend qu’il est impossible de planifier quoi que ce soit pour le moment car le virus continue de prendre le contrôle du globe.

“Je n’ai pas parlé directement à l’UFC, évidemment Graham [Boylan] fait tout cela pour moi, il est mon manager – c’est ce que je lui paie car il prend juste tout le stress et je le laisse me le transmettre », a déclaré Shore en riant.

«Je sais qu’il leur a parlé, mais je sais que c’est difficile parce qu’ils ne peuvent rien fixer comme« Vous vous battez dans quatre semaines ou six semaines », parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. . Je me tiens au courant en ligne, je sais que la commission Vegas a une réunion le 25 et la façon dont les choses se passent, je ne serais pas surpris si nous les voyions annuler tous ces grands événements. Cela pourrait être une question où ils disent: «Regardez, vous vous battez dans quatre semaines», mais le pire des cas, ce pourrait être quelques mois avant que je ne revienne. Je dois juste rester dans le gymnase, rester mentalement positif et croiser les doigts pour que le spectacle reprenne la route le plus tôt possible. »

Alors que Cage Warriors a réussi à obtenir des combats de l’UFC Londres sur sa prochaine carte ce vendredi à Manchester, Shore savait que cela allait toujours être un combat pour lui de se retrouver dans une position similaire avec son adversaire originaire d’Amérique du Sud.

Et même s’il n’a pas pu faire sa deuxième marche vers l’Octogone, “Tank” est confiant que l’UFC indemnisera les combattants pour leurs préparatifs pour l’événement.

«Je pense qu’ils [compensate the fighters]», A déclaré Shore.

“J’ai discuté avec Graham à ce sujet. Je ne pense pas que quelque chose soit gravé dans le marbre, mais il est convaincu qu’ils nous compenseront. Cela ferait une énorme différence pour nous tous, combattants. Pas seulement moi, je sais que tout le monde sur la carte met beaucoup de temps et d’argent dans ces camps. J’ai la chance de ne pas avoir d’enfants ou rien de tout cela, mais il y a évidemment des gens sur la carte qui ont des familles à nourrir. Les combats sont la façon dont ils nourrissent leurs familles, donc les doigts croisés, si ces gars-là reçoivent une compensation plus que moi, cela ne me dérangerait pas du tout. C’est une situation difficile pour tout le monde de savoir ce qui se passe, nous ne savons même pas si nous allons nous battre dans les six ou huit prochaines semaines – cela pourrait même être plus long que cela. Ce serait bien de voir les gars qui ont nourri leur famille recevoir cet argent pour s’occuper d’eux et leur donner un peu de sécurité. Je suis convaincu que l’UFC fera ce qu’il faut. Je sais que Bellator l’a fait, donc je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Ils sont toujours bons, ils s’occupent de leurs combattants pendant la semaine de combat et en dehors de la semaine de combat. Ce n’est pas de notre faute si le spectacle a été annulé, mais ce n’est pas de leur faute non plus. Les doigts croisés, ils ont assez d’argent et ils s’occuperont de nous. »

Découvrez la dernière apparition de Jack Shore sur Eurobash. Son entretien commence à 40h00.