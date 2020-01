Jai Herbert fait campagne pour son poste aux côtés de son coéquipier Leon Edwards à l’UFC Londres

Après une année sensationnelle et victorieuse, le champion des poids légers de Cage Warriors, Jai Herbert, est convaincu que ses débuts en octogone devraient arriver à l’UFC Londres aux côtés de son coéquipier Renegade Leon Edwards.

Herbert fait remarquer qu’il n’est pas le seul. Les fans et les médias lui ont demandé de recevoir l’appel avant l’événement annuel de la promotion à Londres. Il a également figuré sur le reportage de MMA Fighting «Top European Prospects to Watch in 2020» plus tôt cette semaine.

“J’espère que quelque chose d’important arrivera, mais j’attends toujours le coup de téléphone, pour être honnête avec vous », a déclaré Herbert au podcast Eurobash de MMA Fighting.

Un combat entre Edwards et Tyron Woodley serait en préparation pour l’événement dans la capitale anglaise le 21 mars. Et bien que Herbert n’ait encore rien entendu parler d’un contrat, il a encore beaucoup de temps pour se préparer pour la carte de Londres.

“Je pense que cela se produira, mais cela pourrait ne pas se produire dès que nous nous y attendons”, a-t-il ajouté. “Là encore, ils pourraient simplement sonner et dire:” Ouais, vous y êtes. “D’après ce qu’ils disent, je pense [UFC] dois couper quelques gars avant d’entrer.

“Je comprends que c’est une entreprise en fin de compte, et ils ne peuvent pas continuer à employer des gens en tant que tels. Ils doivent couper les gars pour limiter la liste à un certain nombre de combattants. Je comprends cela, mais je pense qu’ils vont me faire entrer. Ce que je fais, c’est que je me prépare quand même quand l’appel (arrive). Je vais rester prêt – c’est ce que vous devez faire. ”

Pour Herbert, jouer un rôle de soutien à «Rocky» Edwards serait l’entrée parfaite dans les grandes ligues. Il a dit que le succès d’Edwards à l’UFC pourrait conduire à un moment d’évasion pour les combattants des Midlands d’Angleterre.

«(Edwards en tête d’affiche) serait le meilleur moyen pour moi de faire connaître mon nom et de me donner les grands noms comme je le veux – je suis après ces grands noms», a-t-il déclaré. “C’est comme … SBG et Conor (McGregor). Il les a tous fait passer, n’est-ce pas? C’est ce que je pense de Leon, il va commencer à attirer les gens, et cela montre à quel point il y a du talent dans les Midlands et Birmingham à la minute.

«Je pense que nous sommes la meilleure équipe d’Europe, pour être juste. Nous avons des gars de haut niveau là-bas, et nous avons encore plus de gens qui viennent de rejoindre qui sont de haut niveau aussi, donc le rachat continue. ”

Découvrez l’interview de Jai Herbert d’Eurobash. Cela commence à 24h00.