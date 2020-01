Jai Herbert signe avec l’UFC et remplace Stevie Ray contre Marc Diakiese à l’UFC Londres

Le champion des poids légers de Cage Warriors, Jai Herbert, a fait ses débuts à l’UFC le 21 mars à Londres, en Angleterre, où il interviendra et affrontera un autre homme qui a obtenu son diplôme dans les rangs de l’UFC après avoir obtenu un titre européen, Marc Diakiese.

Diakiese a été initialement réservé pour faire face à Stevie Ray lors de l’événement annuel de l’UFC à Londres, mais l’Ecossais a été contraint de se retirer du match de rancune. Lundi, Newsome MMA a rapporté qu’une réunion entre Diakiese et Herbert était sur les cartes. MMA Fighting a par la suite confirmé que Herbert avait signé sur la ligne pointillée pour remplacer Ray contre «Bonecrusher» à la date 02.

Herbert (10-1-0), comme Diakiese, est un ancien champion de BAMMA. Cependant, le combattant de l’équipe Renegade a été sous une forme scintillante depuis sa réapparition sous la bannière Cage Warriors, remportant cinq victoires consécutives contre une opposition difficile – Erdi Karatas, Joe McColgan, Steve O’Keefe, Jack Grant, Cain Carrizosa.

Après sa victoire éclatante sur Carrizosa en décembre, le président de Cage Warriors, Graham Boylan, a insisté pour que le «Black Country Banger» soit prêt pour l’UFC. Il s’entraîne à Birmingham aux côtés de Tom Breese, Leon Edwards, Fabian Edwards et de nombreux autres notables du Royaume-Uni.

Diakiese (14-3-0) a été signé à l’UFC comme l’un des espoirs européens les plus vantés et comme un champion invaincu de la BAMMA. «Bonecrusher» a bien démarré la promotion, avant de traverser une période difficile, perdant trois combats consécutifs face à certains des meilleurs talents de la division à Drakkar Klose, Dan Hooker et Nasrat Haqparast. Diakiese a récemment rebondi dans la colonne des victoires avec deux victoires sur Joseph Duffy et Lando Vannata.

Herbert est le deuxième combattant de MMA Fighting’s European Prospects to Watch in 2020 à signer pour une promotion majeure. Le premier était un autre champion de Cage Warriors, Modestas Bukauskas.