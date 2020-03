“J’ai le bout du bâton” avec Bellator

Alors que Jordan Young envisage le prochain chapitre de sa carrière avec PFL, il a des sentiments mitigés sur son temps avec Bellator.

Young (11-1) a passé les trois dernières années et sept combats sous la bannière Bellator. Il semblait être une perspective majeure, remportant ses six premiers combats, y compris une séquence de cinq soumissions consécutives. Il a cependant trébuché dans le combat final de son contrat et a perdu une décision face à Julius Anglickas au Bellator 233 en novembre dernier.

Bien entendu, entrer dans une agence libre après une défaite terne ne faisait pas partie du plan de Young. Il a dit qu’il s’était battu blessé et que cela avait contribué à sa performance, qui, selon lui, avait été utilisée négativement contre lui dans les négociations. Lorsqu’il s’est assis à la table avec les cuivres Bellator, Young a déclaré que ses frustrations envers l’organisation étaient amplifiées et qu’il a choisi de passer à autre chose.

“Je cherchais à augmenter ma valeur et j’ai échoué un peu là-bas, puis à l’arrière de ce combat, j’avais besoin d’une chirurgie de la hanche”, a déclaré Young à MMA Junkie. «Je ne fais pas d’excuses et (explétif), mais j’ai eu des IRM. J’ai eu trois IRM de 2019. Ils ont tous montré une hanche déchirée. J’ai essayé de tout faire, mais ça s’est retourné contre moi. Je n’ai pas fait le travail. Ce n’est pas comme si Bellator n’était pas intéressé, mais les chiffres ne s’additionnaient pas pour moi. Je ne suis pas intéressé à prendre du recul ou à faire quoi que ce soit qui soit contre-productif pour ma carrière.

“Jetons deux choses là-bas. Regardez l’enfant qui m’a battu. Il m’a battu et vous n’avez pas entendu parler de lui (explétif). Pas de promotion pour l’enfant. Il est assis sur la touche, et je vais me battre avant lui, et j’ai subi une chirurgie de la hanche. Le manque de promotion est quelque chose de grave là-bas. Je sens ça. Je suis une jeune star prometteuse et je cherche à le rappeler aux gens avec PFL. “

Young a déclaré que ses discussions d’agence gratuite comprenaient les quatre principales promotions de MMA: UFC, Bellator, PFL et ONE Championship. Il pensait que PFL lui offrait le plus à ce stade de sa carrière, car la compétition dans la saison 2020 pourrait lui permettre de se battre jusqu’à cinq fois en six mois, et offre également la plus grande récompense financière immédiate avec un prix d’un million de dollars à la fin.

L’UFC était définitivement une considération dans l’esprit de Young, a-t-il dit, mais finalement, il pensait que le moment n’était pas le bon.

“Quand je vais à l’UFC, je veux être prêt à être là pour rester”, a déclaré Young. «Ce n’est pas que je ne pense pas que je suis prêt maintenant, mais je sens que j’ai plus de mesures à prendre. Je ne veux pas être un gars de l’UFC qui ne possède pas encore de maison, qui n’a pas son (explétif) ensemble, puis je suis obligé de prendre différentes mesures et d’essayer différentes choses parce que j’ai besoin l’argent. Quand je vais à l’UFC, je vais être prêt. Je vais avoir ce dont j’ai besoin, et peu importe ce qui se passe dans mes combats, je vais être pris en charge. “

Young a dit qu’il avait une bonne perspective de ce dont il avait besoin dans sa carrière en ce moment, et c’est pourquoi rester fidèle à Bellator n’était pas une option réaliste. Young a dit qu’il appréciait les expériences qu’il avait acquises en combattant sous la marque de Scott Coker, mais qu’il avait quelques problèmes avec la façon dont les affaires étaient gérées.

Un combattant comme Young, qui semble avoir le talent, la personnalité et l’état d’esprit pour prospérer dans le sport, aurait dû être poussé beaucoup plus dur, a-t-il déclaré.

“Beaucoup de gens ne savent pas qui je suis dans la communauté MMA parce qu’ils n’ont pas eu l’occasion de me voir”, a déclaré Young. «À 25 ans et avec une fiche de 11-1, je pense que c’est un peu absurde. Si vous reculez de quelques pas, je ne me battais que deux ou trois fois par an. Beaucoup de ces combats sont des finitions de premier tour. Je suis frais. Je suis en bonne santé. Je fais mon chèque puis je m’assois pendant six mois et tu n’entends pas un mot sur moi. C’est comme le pire traitement que je pense que vous pouvez donner à un combattant prometteur qui a un potentiel de star et qui gagne ses combats de la façon dont je les gagne, ce qui est sans être touché.

«Je préférerais avoir la longue route que pas de route du tout, mais j’ai l’impression d’avoir le bout court du bâton. J’ai remporté beaucoup de victoires là-bas en peu de temps et il n’y avait pas vraiment de gros gains pour moi. Je n’ai pas reçu de gros combats. Je n’ai pas reçu de spots télévisés. Mais (je n’ai) aucune mauvaise volonté. Ma carrière sera longue et le moment est venu pour ce genre de choses. »

Young a dit qu’il “est passé d’un enfant qui n’avait pas (explétif) à beaucoup d’opportunités” alors qu’il était chez Bellator. Mais à la fin, il était temps de passer à autre chose.

PFL offre quelque chose de très différent de Young avec son format de saison et se concentre sur la performance par rapport à tout le reste. C’est sur cette plate-forme sur laquelle Young pense qu’il s’épanouira, et il est impatient pour son premier combat en juin.

“Rien n’a d’importance”, a déclaré Young. «Popularité, ce que vous faites à l’extérieur – les combats sont la chose n ° 1. C’est comme «Mortal Kombat». Il n’y a personne pour esquiver. Il s’agit toujours de savoir qui est le suivant, et je le vois comme un combat à mort, chacun. J’ai toujours été prêt à mourir, même pour les petits chèques. Je me laisserais mourir pour 50 000 $, alors imaginez ce que je ferai pour 1 million de dollars. “

