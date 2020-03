“J’ai ri à chaque fois qu’ils me l’ont dit”

Parfois, lorsqu’un combattant passe beaucoup de temps sans compétition, il peut le remarquer lorsqu’il revient dans la cage. Mais cela ne peut pas être dit avec Sean O’Malley. Samedi dernier, il est revenu à l’action après deux ans sans combat et il a fini son adversaire en deux minutes.

Préoccupation avec Sean O’Malley

C’est pourquoi après le combat, il rit quand bon nombre de ses inquiétudes lui expliquent comment son temps en dehors de l’octogone pourrait l’avoir affecté à son retour. Le jeune combattant fait ces déclarations après son triomphe (via MMA Junkie):

“J’ai ri chaque fois qu’ils m’ont demandé si j’étais un peu rouillé. Je pense que ce temps mort n’a fait que profiter à ma performance. Chaque fois qu’ils me demandaient, je riais un peu. Je sentais qu’il n’avait que moi et c’est ce qui s’est passé. En fait, je ne me bats pas pour divertir, même si j’ai un style divertissant. »

Et affirme que veux rester actif.

«Je veux continuer à me battre. Je ne pense pas qu’ils aient un événement à Las Vegas avant la Semaine Internationale de Lutte (en juillet), donc tendre

Je dois voir ce que les autres vont faire. Je pense que je suis dans une position où je peux choisir où combattre. Je vais regarder le calendrier. Si je ne vois rien d’intéressant, International Fight Week“.