J’ai torturé Colby Covington, tu sais

Les choses commencent vraiment à chauffer entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal.

Le champion des poids mi-moyens de l’UFC Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) et le vainqueur de la ceinture «BMF» Masvidal (35-13 MMA, 11-4 UFC) étaient au Radio Row du Super Bowl LIV au Miami Convention Center en Floride, où ils se sont livrés à une altercation verbale chauffée.

Aucun homme n’étant programmé pour un combat, tous les signes indiquent que Masvidal pourrait être la prochaine défense du titre d’Usman.

Usman a remporté la première défense de sa ceinture en décembre dernier, lorsqu’il a arrêté Colby Covington, partenaire d’entraînement de longue date de Masvidal, avec un TKO de cinquième ronde à l’UFC 245.

Usman, qui vit et s’entraîne à quelques kilomètres de Masvidal dans le sud de la Floride, explique que Covington avait l’habitude de gérer «Gamebred» dans la pratique. Avec cette connaissance en main, Usman a déclaré que Masvidal serait dans une longue nuit s’ils se rencontraient dans la cage.

“Il a vu ce que j’ai fait au gars qui le punissait et le torturait tous les jours à l’entraînement”, a déclaré Usman à TMZ. «Il a vu ce que j’ai fait. Maintenant, il ferait mieux de fermer sa petite bouche avant de remplir son cul avec un tas de ce café cubain. Continuez à courir sa bouche, il ne va à rien. Il a juste couru et il n’a rien fait. J’étais dolo. “

“Parlez tout ce que vous voulez, mais je vais vous le faire savoir, tout comme je l’ai fait à ce type qui vous torturait tous les jours. Je vais te remplir le cul avec tout ce café cubain. »

Mercredi, les deux devaient être séparés physiquement, mais cette fois, il n’y avait pas de «trois pièces et un soda» de Masvidal. Après le match de cris très public, certains se sont demandé si les deux combattants avaient planifié le naissain, sachant très bien que les médias sportifs du monde entier étaient rassemblés sur les lieux.

Usman insiste sur le fait qu’il était juste là pour s’occuper des obligations des médias.

“Non, c’est faux de sa part”, dit Usman. “Je n’étais pas là pour ça. J’étais ici pour faire quelques médias. J’ai eu une journée entière remplie de trucs médiatiques à faire, mais ce gars voulait 10 secondes de gloire. C’est ce qui se passe. Ils veulent tous venir au champ et dire: «Hé, regardez-moi, regardez-moi. Faites attention à moi, “et c’est tout ce qu’il voulait faire, et maintenant nous parlons en fait de lui, alors il a fait passer son message parce qu’il avait le gars de la caméra. Vous avez vu ça?

«Il avait un caméraman avec lui. Il avait quoi, comme cinq ou six gars avec lui. J’étais dolo. Je suis à toute la journée des médias, et quelle meilleure façon de le faire qu’une salle remplie de médias du monde. Allez, frère. “

Masvidal a déclaré à de nombreuses reprises qu’il voulait tout combat qui lui rapporterait le plus d’argent, mais avec le prochain mouvement de l’ancien champion des deux divisions et de la mégastar Conor McGregor, il ne restera pas assis et n’attendra pas une potentielle «nuit de culotte rouge». ”Après une année indéniable avec trois victoires d’arrêt, Masvidal s’est imposé comme l’un des meilleurs prétendants aux poids mi-moyens, le plaçant en position de se battre pour le titre de l’UFC.

L’échange de mercredi a peut-être planté la graine, mais Usman dit que Masvidal n’est que de l’écorce mais pas de morsure.

“S’il voulait faire quelque chose, si vous vouliez vraiment de la fumée, vous l’avez dit vous-même, vous avez le meilleur coup de ventouse du jeu, et le meilleur tiret de 40 mètres après cela, alors vous aviez une ligne claire pour moi,” Dit Usman. «J’étais à cinq pieds de toi. Si vous vouliez faire quelque chose, vous auriez pu le faire, mais il ne l’a pas fait parce qu’il parlait tous. “

.