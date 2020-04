Jairzinho Rozenstruik appelle à une lutte intérimaire pour le titre des poids lourds contre Francis Ngannou à l’UFC 249

Le concurrent des poids lourds de l’UFC, Jairzinho Rozenstruik, appelle à une lutte intérimaire pour le titre des poids lourds contre Francis Ngannou en titre de l’UFC 249.

Le président de l’UFC, Dana White, continue d’être convaincu que l’émission se poursuivra malgré que Khabib Nurmagomedov ait clairement indiqué qu’il ne pouvait pas participer à l’UFC 249 contre Tony Ferguson. La promotion serait en pourparlers avec Ferguson et Justin Gaethje à propos d’un combat léger entre eux pour faire la une de l’événement, mais jusqu’à présent, rien n’a été officialisé.

Rozenstruik contre Ngannou devait être à la une de l’UFC Columbus, mais cet événement a dû être annulé en raison de la pandémie de coronavirus. La promotion envisagerait d’ajouter la lutte à l’UFC 249 si cet événement devait toujours se terminer. Mais sans combat pour le titre entre Nurmagomedov et Ferguson, il ne semble pas y avoir d’événement principal.

Rozenstruik suggère maintenant de combattre Ngannou dans le nouvel événement principal de l’UFC 249 avec un titre provisoire en jeu. Voici ce que le concurrent poids lourd a écrit sur Instagram.

«Fawaka @DanaWhite! J’ai entendu dire que vous aviez besoin d’une nouvelle carte principale pour # UFC249? Que diriez-vous d’une ceinture intermédiaire lourde? Il est temps! Nous sommes prêts.”

Sur le papier, ce serait un combat vraiment amusant entre deux des meilleurs prétendants de la division des poids lourds. Le dilemme avec la division des poids lourds de l’UFC en ce moment est que le champion Stipe Miocic est actuellement sur le plateau avec une blessure à l’œil et qu’il n’y a pas de calendrier pour sa lutte de trilogie contre son rival Daniel Cormier. Miocic est également en première ligne en tant que pompier contre le coronavirus et c’est son plus grand combat en ce moment.

Mais si l’UFC a vraiment du mal à trouver l’événement principal de l’UFC 249, alors l’idée de Rozenstruik d’un combat pour le titre intérimaire contre Ngannou est peut-être plus réaliste qu’elle n’y paraît à première vue.

Aimeriez-vous voir Jairzinho Rozenstruik affronter Francis Ngannou pour le titre intérimaire des poids lourds à l’UFC 249?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/3/2020.