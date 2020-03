Jairzinho Rozenstruik dans les limbes après l’annulation de l’UFC Columbus

Jairzinho Rozenstruik continuera de se préparer pour son prochain combat à l’UFC, mais sans date en vue.

Le concurrent des poids lourds était censé faire la une de l’UFC sur ESPN 8 à Columbus, Ohio, le 28 mars contre son compatriote attaquant Francis Ngannou. Mais tout l’événement a été reporté en raison de restrictions sur les rassemblements publics aux États-Unis en réponse à la pandémie mondiale de coronavirus.

Rozenstruik (10-0 MMA, 4-0 UFC), qui vit au Suriname, est actuellement dans le sud de la Floride depuis qu’il fait ses préparatifs de combat au Hard Knocks 365 à Fort Lauderdale. Le candidat invaincu n’a pas l’intention de retourner au Suriname de sitôt et veut attendre les choses aux États-Unis.

“Pour l’instant, je vais rester et continuer à m’entraîner jusqu’à ce que l’UFC trouve une solution à la situation”, a déclaré Rozenstruik à MMA Junkie. “Je comprends parfaitement – c’est pour la santé de tous, même la mienne. La bataille doit donc attendre que la solution vienne. Nous serons prêts à coup sûr. “

Comme prévu dans ce climat incertain avec COVID-19, Rozenstruik n’a reçu aucune mise à jour de l’UFC concernant son combat avec Ngannou.

Rozenstruik n’a aucune idée du temps que cela peut prendre, et bien qu’il ne soit pas pressé, “Bigi Boy” espère que ce sera le plus tôt possible.

“Je vais rester en Floride, (et) aussi longtemps que l’UFC m’appellera avec des nouvelles, je pourrai peut-être décider si je vais rentrer chez moi ou rester ici et continuer à m’entraîner”, a déclaré Rozenstruik. «Ce que je n’espère pas, c’est que ça va prendre beaucoup de temps. J’espère que la situation s’installe rapidement et nous nous occupons de ce coronavirus afin que nous puissions continuer à bouger dans la vie.

“J’attends juste qu’ils viennent avec une réponse avec des nouvelles, alors nous verrons. Je ne suis pas pressé de rentrer chez moi pour l’instant, surtout parce que je suis dans ma meilleure forme, donc je veux garder ce rythme et voir si un rendez-vous arrive. “

Cela pourrait être frustrant et stressant pour beaucoup d’être dans un camp d’entraînement sans date de combat fixe. Malgré les hoquets de sa carrière de combattant pendant la crise mondiale, Rozenstruik reste calme et est heureux que la situation soit réglée.

“Cela est hors de nos mains, nous devons donc juste nous adapter à la situation, et nous n’avons eu aucun problème à le faire parce que c’est pour la santé de tout le monde”, a déclaré Rozenstruik. «Même pour mon adversaire – s’il n’est pas en bonne santé, il ne peut pas se battre. Il ne peut pas mettre la meilleure version de lui-même (là-dedans), donc je suis heureux que cette situation soit contrôlée et que mon adversaire soit toujours le même. Il est annulé pour l’instant, mais je suis sûr que l’UFC apportera une solution dès que possible. »

Rozenstruik a déjà fait ses courses et a déclaré qu’il était prêt à surmonter la pandémie. Il a également déclaré que Hard Knocks 365 prenait des mesures pour éviter la propagation potentielle du virus parmi ses athlètes.

“Le gymnase prend certaines précautions”, a déclaré Rozenstruik. «Le gymnase est en fait fermé. Mais si je vais m’entraîner, moi et mon entraîneur Mike appellent, allez un à un, alors ils nous réservent un temps et ensuite nous pouvons faire notre chose – en particulier les combattants qui doivent se battre. Alors oui, c’est sur demande. “

Pour l’instant, le combattant surinamais de 32 ans continuera d’avancer au mieux de sa carrière de combattant et de regarder les choses avec un état d’esprit positif.

“Je prends toujours des points positifs dans chaque situation”, a déclaré Rozenstruik. «C’est donc ce que cela doit être, et le fait est que je dois me préparer à tout. Cela me donne donc plus de temps pour être prêt. Je vais continuer à m’entraîner et m’assurer que nous sommes prêts pour tout. “

