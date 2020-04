Jairzinho Rozenstruik demande que la lutte contre Francis Ngannou soit pour la ceinture intérimaire de la division

Jairzinho Rozenstruik

La ceinture poids lourd n’a plus joué depuis Stipe Miocic il a retrouvé la couronne de champion dans le match revanche avec Daniel Cormier, à l’UFC 241, l’année dernière. Pensant à déplacer la division, Jairzinho Rozenstruik a suggéré que son combat soit Francis Ngannou soit par la ceinture intérimaire de la division.

“Quoi de mieux pour un grand combat qu’une ceinture enveloppée? C’est déjà un grand défi, et si vous pouvez mettre la ceinture, notre rencontre sera plus intéressante. Alors que tout continue de la même manière. C’est un combat. Je suis très anxieuse et le moment venu, je serai en pleine forme. », a déclaré le natif du Suriname dans une interview avec MMA Junkie.

Considéré comme l’une des divisions les plus explosives et les plus dangereuses MMALa division des poids lourds a déjà sorti de grands noms des arts martiaux mixtes. En y réfléchissant. Rozenstruik crois le titre Vous ne pouvez pas aller aussi longtemps sans vous défendre.

“Je pense que la division des poids lourds en a besoin. Il finit par ralentir les choses avec le combat de Stipe et Cormier. Nous ne savons pas quand le champion revient. Ils devraient donc promouvoir une ceinture provisoire. La catégorie doit continuer tout droit »Je conclus Jairzinho.

Avant la situation vécue en raison de la pandémie de coronavirus, UFC négocié la trilogie entre Miocic y Cormier. La crise sanitaire mondiale, pour l’instant, a suspendu les négociations entre les deux.

Mardi après-midi, ESPN a annoncé que UFC Il entend reprendre ses activités le 9 mai, avec une carte qui comportera trois combats pour la ceinture. Selon le site, la lutte entre Ngannou y Rozenstruik pourrait être spécifié sur le panneau d’affichage, il n’a pas de place définie.