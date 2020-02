Jairzinho Rozenstruik discute du succès de la rentrée virale en 2019

Jairzinho Rozenstruik a eu une bonne année en 2019.

L’attaquant des poids lourds a rejoint l’UFC en février et a remporté quatre victoires consécutives, arrêtant Junior Albini, Allen Crowder, Andrei Arlovski et Alistair Overeem. Cette séquence impressionnante a largement suffi à faire du nouveau venu de l’année 2019 de Rozenstruik MMA Junkie.

Rozenstruik (10-0 MMA, 4-0 UFC), qui devait affronter Francis Ngannou lors de l’événement principal de l’UFC Columbus le 28 mars, est satisfait des progrès qu’il a réalisés l’année dernière.

“Oui, ce fut une année incroyable, très réussie pour nous et j’en suis heureux”, a déclaré Rozenstruik à MMA Junkie. “Avec le recul, je dois encore travailler, nous n’y sommes pas encore, donc nous avons encore du travail. Mais c’était super. “

Sa victoire la plus récente a été la plus importante de sa carrière. Rozenstruik est intervenu à court préavis et a arrêté Overeem, un concurrent de longue date de l’UFC et ancien champion de Strikeforce, avec un KO vicieux. Malgré la victoire décisive, Rozenstruik a eu du mal à se préparer pour les huitièmes de finale, alors qu’Overeem figurait sur les tableaux de bord.

En repensant au combat, Rozenstruik ne s’attendait pas à avoir ce genre de performance, mais voit l’expérience comme positive.

“Pour moi, et je l’ai dit avant le combat, moi et mon équipe, nous allions y aller et changer nos vies pour toujours, en envoyant un message à tout le monde”, a déclaré Rozenstruik. «Le déroulement du combat, nous ne nous y attendions pas, mais nous étions prêts, nous étions préparés.

«Pour nous, c’est la première fois que je passe autant de minutes dans l’octogone et cela signifie beaucoup parce que vous apprenez beaucoup. Vous vous sentez plus, chaque fois que je vais dans l’octogone: le premier tour, le deuxième tour sont rapides et vous n’en faites pas trop là-dedans. Cette fois, c’était différent, nous avons beaucoup appris et nous en sommes heureux et nous avons quand même remporté la victoire, qui est la plus importante. Nous sommes donc heureux, nous avons beaucoup appris. “

Après le combat d’Overeem, Rozenstruik a de nouveau fait les gros titres, mais cette fois pas pour un KO sauvage. Rozenstruik est retourné dans son pays d’origine, le Suriname, et a été accueilli par un héros, qui est devenu viral en ligne.

“Je ne m’y attendais pas”, a déclaré Rozenstruik. «Dès que nous avons atterri, tout le monde chantait l’hymne national et je me disais:« Hé, ça a l’air vraiment occupé là-bas. »Je pensais que ça ne serait que de la famille et des amis, mais oui, c’était beaucoup de gens. Tout le monde est heureux et je suis heureux d’être dans cette position pour représenter mon pays dans le monde. J’ai hâte de continuer à le faire à l’avenir. »

La popularité de Rozenstruik a énormément augmenté au Suriname. Et «Bigi Boy» a définitivement ressenti les effets.

“C’était vraiment fou quand j’étais là-bas”, a déclaré Rozenstruik. «Quand je suis dans la rue, je ne peux pas marcher. Si comme je fais 10 mètres en cinq minutes, je le fais en 45 minutes ou une demi-heure. C’est fou, j’essaie de profiter de tout ce que je vis, mais si c’est un peu trop, je me reprends et me concentre sur moi et ce que je fais. “

Le joueur de 31 ans se sent honoré d’être soutenu par son pays et est reconnaissant du soutien et de l’amour qu’il a reçus.

“Cela signifie beaucoup pour moi. Que puis-je dire, c’est sympa et je suis heureux d’être dans cette position. “

