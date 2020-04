Jairzinho Rozenstruik dit que la trilogie Miocic-Comier a ralenti la division

Jairzinho Rozenstruik a un plan en tête pour relancer sa division.

Le concurrent des poids lourds de l’UFC estime que la catégorie de poids a perdu son cours, le champion Stipe Miocic n’a pas été en mesure de défendre son titre depuis qu’il l’a remporté dans un match revanche avec Daniel Cormier en août 2019. Des blessures de la part de Miocic ont retardé l’éventuel combat de trilogie, et maintenant avec les événements de report de l’UFC indéfiniment en raison de la pandémie mondiale en cours, il semble que cela puisse être un bon moment jusqu’à ce que la ceinture des poids lourds revienne en circulation.

Rozenstruik (10-0 MMA, 4-0 UFC) pense que la mise en place d’un titre provisoire pourrait redonner vie aux poids lourds.

“Je pense que la division des poids lourds en a besoin”, a déclaré Ngannou au MMA Junkie. “C’est un peu ralenti avec le combat de Stipe et Cormier, et nous ne savons pas quand le champion va revenir. Alors pour l’instant, mettez une ceinture provisoire. Je pense que le poids lourd (division) en a besoin pour avancer. »

Rozenstruik devait initialement affronter Francis Ngannou, un autre artiste à élimination directe, dans le principal événement de la carte Ohio annulée de l’UFC le 28 mars. , également, en raison de préoccupations liées à COVID-19.

Rozenstruik veut que son combat contre Ngannou soit pour le titre intérimaire, chaque fois que cela est reporté.

“Quoi de mieux que de se battre pour un titre dans un grand match?” Demanda Rozenstruik. «C’est déjà un gros match, et si vous mettez le titre (provisoire), ça va être plus intéressant pour nous deux. Mais pour l’instant, c’est toujours pareil: c’est un combat. Je le veux vraiment mal, et quand ça arrivera, je serai en meilleure forme. “

“Bigi Boy” vit au Suriname mais s’entraîne avec l’équipe américaine à Coconut Creek, en Floride. Le concurrent invaincu prévoit de rester un peu plus longtemps dans le Sunshine State dans l’espoir d’obtenir une nouvelle date pour son combat avec Ngannou.

“Pour l’instant, nous ne savons pas ce qui va se passer”, a expliqué Rozenstruik. “Ils vont revenir, je pense, dans 10 jours, donc nous devons leur donner (UFC) un peu de temps pour voir ce qu’ils peuvent faire. J’attends donc; Je n’ai pas de problème. Nous sommes tous dans cette situation, et je sais que tout le monde a du mal, donc c’est compréhensible.

“Je vais rester en Floride pour voir ce qui va se passer – attendez que je reçoive une mise à jour, puis je déciderai si je vais rentrer chez moi ou si je vais rester et attendre.”

Découvrez l’interview complète avec Rozenstruik dans la vidéo ci-dessous.

.