Jairzinho Rozenstruik fait une prédiction audacieuse pour son combat contre Francis Ngannou à l’UFC 249

Jairzinho Rozenstruik n’avait aucune crainte à appeler Francis Ngannou, et il transporte ce même fanfaron dans leur combat très attendu à l’UFC 249.

La confiance du candidat de poids lourd de 32 ans originaire du Suriname n’a rien de nouveau.

Depuis son arrivée à l’UFC, Rozenstruik a tenu toutes ses promesses avec quatre KO consécutifs, y compris son récent retour au cinquième tour pour aplatir Alistair Overeem en décembre dernier. Par la suite, il a immédiatement tourné son attention vers Ngannou, qui est largement considéré comme l’un des poids lourds les plus redoutés de toute la liste de l’UFC.

Une série de finitions dévastatrices, notamment des KO sur deux anciens champions de Cain Velasquez et Junior dos Santos, ont placé Ngannou en tête de la liste des prétendants de la division, c’est pourquoi Rozenstriuk l’a ciblé pour son prochain combat.

“Pour moi, c’est un grand défi et nous aimons le défi, moi et mon équipe”, Rozenstruik “Le deuxième point, aussi pour lui, il n’a pas de combat. Il doit donc être heureux d’avoir un combat en ce moment. Je pense que c’est excitant.

“Je vais me tenir devant lui et je vais dire” c’est le combat que nous voulions, allons danser “. Je suis heureux d’avoir pu le combattre.”

Aussi effrayant que Ngannou puisse être pour certains, Rozenstruik ne compte pas parmi eux.

“Je suis un combattant. Je fais cela depuis des années », a déclaré Rozenstruik. «Je suis habitué à assommer les gros joueurs donc ce ne sera pas différent. Il y a du sang et de la viande là-dedans. C’est ce que je mange, alors qu’est-ce qui est différent? “

Alors que Ngannou a deux défaites à son retour à l’UFC, personne ne l’a fini encore moins à le mettre KO. L’actuel champion des poids lourds, Stipe Miocic, a réussi à surmonter la première tempête pour abattre Ngannou à plusieurs reprises et le fatiguer en cinq manches.

Derrick Lewis détient également une victoire sur Ngannou, mais cela s’est avéré être davantage un concours de regard, les deux frappeurs lourds refusant largement de s’engager l’un sur l’autre pendant trois tours.

Rozenstruik ne veut certainement pas revoir ce genre de combat et il espère que tout ce qui a empêché Ngannou d’appuyer sur la détente la nuit ne le reverra pas lors de leur affrontement le 18 avril.

“Je sais que j’ai cette capacité [to knock him out]», A déclaré Rozenstruik. “Je travaille. Nous travaillons toujours pour être meilleurs et c’est pourquoi nous sommes toujours dans le gymnase. Le gars va descendre d’une manière ou d’une autre.

«S’il vient se battre. S’il vient dans l’Octogone en pensant qu’il va courir. Même chose qu’Alistair. Alistair ne voulait pas se battre. Il vient juste de rentrer avec son plan de match, il voulait faire ceci, voulait faire ça, puis s’en aller. »

Si Ngannou est prêt à se lever et à échanger, Rozenstruik ne voit aucun moyen que ce combat aille plus loin que la fin du deuxième tour.

“Je pense que le premier ou le deuxième tour”, a déclaré Rozenstruik lors de sa prédiction. “100 pourcent. Premier tour ou deuxième tour, il descend.

«S’il vient au combat, ce sera le premier ou le deuxième tour. Écoutez-moi bien.”

Plus que tout, Rozenstruik considère son combat contre Ngannou comme une opportunité de vraiment montrer le meilleur de lui-même alors qu’il travaille à la lutte pour le titre.

Aussi impressionnant que ses quatre premiers KO aient été à l’UFC, Rozenstruik promet que le meilleur reste à venir.

“Vous n’avez encore rien vu”, a déclaré Rozenstruik. “Le combat avec Overeem était OK mais vous n’avez encore rien vu. J’ai plus dans ma poche pour vous montrer les gars. Si cela doit être le combat pour vous en montrer beaucoup, je suis impatient de le faire. “