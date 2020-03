Jairzinho Rozenstruik prêt à se battre le 18 avril si l’UFC lui demande de

Jairzinho Rozenstruik

Au bord d’une opportunité de départ, sans doute, Jairzinho Rozenstruik a été l’un des combattants les plus touchés par l’annulation de la UFC Fight Night Columbus.

Le né au Suriname avait prévu de mesurer sa force contre l’ancien challenger du titre, Francis Ngannou, dans un combat entre deux des poids complets avec la puissance de frappe la plus élevée de la division. Cependant, la propagation du coronvirus a entraîné le report indéfini de la réunion.

Compte tenu de cela, Rozenstruik a clairement indiqué que si le UFC il le propose, il est prêt à concourir ce 18 avril, date à laquelle le UFC 249.

“Je serais heureux de danser ce 18 avril”, a déclaré le numéro six du classement dans une récente interview (via MMA Fighting). “J’ai hâte que ce combat se produise parce que nous travaillons si dur pour l’obtenir et que le plaisir doit arriver maintenant. Il était temps”.

Rozenstruik reste invaincu en tant que professionnel (10-0) et a terminé pour TKO les quatre combats qu’il a disputés dans l’octogone.

Pour sa part, Dana White a assuré lundi que l’UFC 249 aura une carte complète.