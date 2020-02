Jairzinho Rozenstruik promet d’éliminer Ngannou à l’UFC Columbus – “Je ne pense pas qu’il soit le meilleur attaquant”

L’année dernière, Jairzinho Rozenstruik a pris d’assaut l’Ultimate Fighting Championship (UFC) après avoir remporté quatre victoires éliminatoires tout aussi impressionnantes à l’intérieur de l’Octogone, culminant avec une dernière seconde sur le vétéran des poids lourds Alistair Overeem lors de l’événement principal de l’UFC sur ESPN 7.

Le début improbable de Rozenstruik à sa carrière à l’UFC l’a laissé sur le pas de la tête pour un tir au titre qui entrera en 2020. Tout ce que “Bigi Boy” a à faire est de supprimer la division divisionnaire Francis Ngannou à l’UFC sur ESPN 8 en mars pour consolider sa place dans le classement et faire pression pour l’or. Ce serait assez incroyable étant donné que Rozenstruik est retourné au MMA professionnel il y a à peine trois ans après une interruption de près de cinq ans.

“Fondamentalement, ce que j’ai entendu des gens dire, c’est que je suis censé obtenir le titre, et je pense que (Ngannou l’est) aussi risquer sa place pour ça”, a déclaré Rozenstruik à MMA Junkie. “Alors je vais le battre, prendre sa place, et je vais aller chercher le titre.”

Rozenstruik, 31 ans, est l’une des figures les plus intimidantes de la division des poids lourds. Avant même de le voir assommer Andrei Arlovski en 29 secondes et ouvrir la lèvre d’Overeem comme un cantaloup, Rozenstruik démontait des poids lourds sur le circuit ouvert de MMA au Suriname, en Russie et au Japon.

Mais malgré son palmarès pour la destruction d’un coup de poing, “Bigi Boy” n’a jamais affronté un adversaire tout comme Ngannou, qui peut très bien être le perforateur le plus dur que le MMA ait jamais vu. Ce sera à Rozenstruik de dissiper ces croyances et de prouver que ses mains sont tout aussi mortelles.

«J’ai déjà combattu beaucoup de gars forts – de gros gars effrayants – et j’avais l’habitude de les éliminer. Ce ne sera pas différent », a déclaré Rozenstruik. «La seule chose que je sais, c’est que nous travaillons et que nous allons faire le travail. C’est pour cela que nous visons.

«Je ne pense pas qu’il soit le meilleur attaquant auquel je vais faire face, mais c’est le plus grand défi. Nous pensons que nous allons le ranger. C’est un combat. Ça va aller et venir – qui atterrit en premier, qui peut prendre une photo, qui ne peut pas. Nous allons voir le 28 mars. “

L’UFC sur ESPN 8 aura lieu le 28 mars en direct sur ESPN à l’intérieur de Nationwide Arena à Columbus, Ohio, et mettra en vedette des notables de l’octogone comme l’ancien champion des poids coq UFC Cody Garbrandt, Julianna Pena, Greg Hardy, Aspen Ladd, Matt Brown, Raphael Assuncao, et Sam Alvey.

