Jairzinho Rozenstruik veut que Francis Ngannou affronte l’UFC 249

Jairzinho Rozenstruik est sur le point de titrer la prochaine carte à la carte de l’UFC.

Avec Khabib Nurmagomedov hors de l’UFC 249 en raison des interdictions de voyager contre les coronavirus en Russie et aucun adversaire de remplacement réservé pour combattre Tony Ferguson, le concurrent invaincu des poids lourds veut que l’UFC tourne son combat avec Francis Ngannou, qui devait à l’origine être le titre de la carte Columbus annulée de l’UFC le 28 mars, dans la nouvelle tête d’affiche PPV.

Rozenstruik (10-0 MMA, 4-0 UFC) veut également que le concours soit pour un titre intérimaire des poids lourds, puisque le champion Stipe Miocic reste hors service.

“Si cela doit se produire, je vais certainement y participer”, a déclaré Rozenstruik à MMA Junkie concernant le statut de l’événement. «Maintenant, je vois que l’événement principal est en difficulté, donc pour moi, cela le rendrait plus intéressant pour moi et Francis et aussi pour les fans. Je veux dire, je m’entraîne depuis quatre mois, je suis prêt à partir, donc je pense qu’ils devraient mettre la ceinture intermédiaire et la rendre plus intéressante parce que les fans aimeraient voir ça.

“Le combat entre (Daniel Cormier) et Stipe, je ne sais pas combien de temps ça va durer”, a-t-il poursuivi. «Je pense qu’avec cette situation, tous les combats seront retravaillés, donc je pense que les gens vont se battre deux fois, peut-être une fois par an. Nous ne savons donc pas quand cette situation aura une solution. “

Malgré que toutes les grandes organisations sportives aux États-Unis et dans le monde aient annulé des événements en raison de l’épidémie de coronavirus, l’UFC a insisté pour organiser son événement à la carte le 18 avril contre toute attente.

La carte devait initialement avoir lieu dans le quartier de Brooklyn à New York, mais en raison des interdictions de l’État sur les grands rassemblements et des instructions du gouvernement fédéral pour limiter les rassemblements à moins de 10 personnes, l’UFC a été forcée de déplacer l’événement ailleurs . La société basée à Las Vegas n’a pas encore déterminé l’emplacement de la carte, dans deux semaines.

“Ils ne nous ont pas encore dit l’emplacement”, a déclaré Rozenstruik. “Mais pour nous, nous espérons toujours, et nous faisons de notre mieux pour continuer à nous entraîner, donc nous serions prêts quand ils nous donneront l’emplacement.”

Rozenstruik est au courant des directives des experts sur la distance sociale dans le climat actuel, mais il n’a aucun problème à voyager et à affronter Ngannou.

“Je suis d’accord avec ça, mais j’essaie toujours de prendre soin de moi, de manger sainement et de suivre les directives”, a déclaré Ngannou. “Je ne veux pas mettre la vie de personne en danger, mais j’ai toujours, c’est une situation privée et je sais qu’en tant qu’humains, nous allons trouver quelque chose pour cela, donc ce n’est qu’une question de temps. En tant qu’humains, nous allons nous occuper de cette situation, je ne pense pas que quelque chose se produira, ce n’est pas si dangereux que ça, je pense. “

Il est vrai que COVID-19 affecte plus les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes et de systèmes immunitaires faibles que les jeunes et en bonne santé. Pourtant, la propagation et la contagion sont toujours les mêmes pour tout le monde, c’est pourquoi les experts recommandent aux gens de rester chez eux, d’éviter les voyages et de pratiquer la distanciation sociale.

Malgré tous les hoquets entourant l’événement, Rozenstruik est plus que prêt à se battre. Rozenstruik a terminé son camp d’entraînement et est prêt à faire la une de l’UFC 249 où que ce soit.

“C’est le meilleur coup, nous sommes prêts depuis si longtemps”, a déclaré Rozenstruik. «Je m’entraîne depuis quatre mois, il s’entraîne depuis neuf mois, donc je pense que c’est la meilleure décision à prendre parce que tout prend tellement de temps. À mon avis, il vaut mieux le faire. “

.