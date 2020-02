Jairzinho Rozenstruik veut se battre pour la ceinture, s’il gagne à l’UFC Columbus

Jairzinho Rozenstruik

Dans sa meilleure phase à l’UFC Jairzinho Rozenstruik, il est invaincu dans ses quatre combats. Le poids total fait déjà face au meilleur de la division du poids complet.

Le natif de Suriname, rêve grand. Avec un combat programmé devant Francis Ngannou à l’UFC Columbus, l’attaquant fort demande en cas de victoire, La chance de se battre pour la ceinture.

Ces déclarations ont été faites lors d’un entretien avec MMA Junkie

«J’ai entendu dire que certaines personnes disent que je devrais me battre pour la ceinture et je pense qu’il risque sa chance pour ce combat. Ensuite, je vais le vaincre, saisir sa chance et me battre pour la ceinture »il a affirmé Jairzinho

Rozenstruik a également exclu les dangers qui existent face à Ngannou. Selon le Suriname, ce n’est pas la première fois que l’on mesure avec un rival d’une grande force physique.

“J’ai déjà rencontré de grandes personnes. Super et intimidant. Je les assomme habituellement. Cette fois, ce ne sera pas différent. La seule chose dont je suis sûr, c’est que nous travaillons et que nous ferons le travail direct »dit-il.

En raison de sa grande séquence UFC, Ngannou Il est considéré comme l’un des combattants les plus dangereux de la division. Avec des victoires convaincantes et impressionnantes contre de grands noms, le Camerounais se démarque dans la division. Conscient de cela, Jairzinho ne doutez pas qu’il est proche de performer le plus grand combat de sa carrière.

«Je ne pense pas qu’il soit le meilleur attaquant qu’il ait affronté, mais ce sera mon plus grand défi. Nous pensons que nous allons y mettre fin. C’est un combat. Ce sera “Lui et moi”. Voyons qui connecte le meilleur coup. Voyons ce 28 mars »conclut-il.