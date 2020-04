Jairzinho Rozenstruik veut un titre intérimaire poids lourd en jeu pour son combat contre Francis Ngannou

Jairzinho Rozenstruik voulait devenir champion poids lourd de l’UFC cette année, mais les perspectives d’un coup de titre incontesté semblent de moins en moins probables chaque jour qui passe.

Avant sa date initialement prévue pour affronter Francis Ngannou en mars, l’artiste invaincu KO avait espéré obtenir une victoire et affronter le champion des poids lourds cet été.

Malheureusement, la pandémie de coronavirus a bouleversé tout le calendrier de l’UFC, bien que Rozenstruik devrait toujours rencontrer Ngannou le 9 mai. Pendant ce temps, le champion des poids lourds Stipe Miocic se remet encore d’une opération des yeux, et même lorsqu’il est prêt à se battre à nouveau, il devrait pour affronter Daniel Cormier dans une trilogie un peu plus tard cette année.

Cela signifie que même si Rozenstruik peut dépasser Ngannou, il restera toujours assis et attendra sur la touche en espérant juste que son opportunité de se battre pour la ceinture viendra. C’est pourquoi il a une idée pour faire bouger la division tandis que tous les poids lourds les mieux classés attendent que Miocic affronte Cormier pour la troisième fois.

«Mon idée pour la division poids lourds à cause de la situation, pas de manque de respect pour le champion [Stipe Miocic] et [Daniel] Cormier, mais la décision est prise “, a déclaré Rozenstruik lors d’un entretien avec MMA Fighting. «Mon idée était de nous battre pour un titre intérimaire, et je pense que la division des poids lourds en a besoin.

«Nous pouvons continuer. Une fois le champion terminé, nous pouvons recommencer. C’est mon idée. “

Alors qu’il était initialement prévu comme événement principal, Rozenstruik affronte maintenant Ngannou dans un combat en trois tours dans le cadre de la carte du 9 mai qui comporte déjà trois titres à gagner.

Si l’UFC voulait ajouter un quatrième, Rozenstruik est plus qu’heureux d’affronter Ngannou dans un combat de cinq rounds pour couronner un nouveau champion intérimaire des poids lourds.

“Absolument à 100%”, a répondu Rozenstruik lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt pour un combat pour le titre le 9 mai.

«J’espère qu’il s’installe rapidement. J’espère que le champion est de retour rapidement mais sinon, l’UFC doit réfléchir à ce qui va se passer. Je pense que la division des poids lourds a besoin de cela pour continuer. »

Rien n’a été idéal pour Rozenstruik ou Ngannou après qu’ils devaient à l’origine se rencontrer le 28 mars avant que le combat ne soit ensuite déplacé au 18 avril. Cette carte a également été reportée et maintenant les poids lourds devraient s’affronter le 9 mai.

Les camps d’entraînement ont évidemment été perturbés, en particulier à la suite des ordonnances de séjour à domicile émises dans la plupart des États.

Malgré tous les problèmes qui affligent les combattants ces jours-ci, Rozenstruik dit que sa routine est restée relativement la même grâce à ses entraîneurs et partenaires d’entraînement hors de l’American Top Team en Floride.

«Ma formation est bonne. Cela n’affecte pas du tout ma formation », a déclaré Rozenstruik. “J’étais prêt. Je suis prêt à me battre. Nous avons dû ralentir un peu le rythme, mais dès que nous avons eu la date, nous la resserrons un peu et nous sommes de nouveau prêts. Rien n’a affecté ma formation. »

Parce qu’il s’entraîne sans arrêt depuis plus de deux mois et qu’il se préparait déjà à un combat de cinq rounds auparavant, Rozenstruik se réjouit de la possibilité de concourir pour un titre même si c’est techniquement à court préavis.

“Ça n’a pas d’importance. C’est toujours pareil », a déclaré Rozenstruik. «Je me prépare toujours pour cinq manches. Je m’assure toujours de terminer mon combat tôt. Tout est pareil, rien n’a changé. »

Trois rounds ou cinq rounds, Rozenstruik est prêt pour l’un ou l’autre mais il ne s’attend pas à avoir besoin de plus de temps avec des plans pour envoyer Ngannou emballer tôt.

“Je suis plus que prêt. Je suis prêt à partir », a déclaré Rozenstruik. «Dès que je reçois l’appel, j’ai la date, c’est une question de temps avant que cela ne se produise. Même prédiction, rien ne change. C’est toujours le même combat.

“Cinq rounds ou trois rounds – je cherche le premier ou le deuxième round pour le faire sortir de là.”