Jake Shields dénonce le gouverneur de Californie pour avoir arrêté l’UFC: «F — k Gavin Newsom»

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a peut-être retiré l’UFC 249 plus tard ce mois-ci de l’intérieur du Tachi Palace Resort Casino à Lemoore, en Californie, mais le gouverneur de Californie Gavin Newsom a passé un coup de fil qui a conduit Disney et ESPN à mettre fin à L’effort admirable, mais très controversé, de l’UFC pour organiser l’événement du 18 avril.

White surmontait tout ce qui était jeté à la suite de l’épidémie de COVID-19, mais il ne pouvait pas contourner le gouverneur de Californie et une entreprise d’ESPN qui a amené l’UFC à un tout nouveau niveau depuis 2019. Le partenariat entre l’UFC et l’ESPN a été trop bon jusqu’à présent pour laisser quelques mois de combats reportés entraver, c’est pourquoi White a concédé et l’UFC 249 a été retiré du calendrier, ainsi que toutes les cartes UFC à venir pour le moment.

Toute la saga UFC 249 a été divertissante à regarder, mais elle a également créé une forte fracture entre les personnes qui pensent qu’un événement MMA devrait avoir lieu ou non pendant la pandémie de coronavirus. Alors que certains combattants ont montré leur soutien aux efforts de l’UFC, d’autres, comme Jake Shields, ont frustré l’homme qui aurait déclenché la fermeture de l’UFC 249 par un appel téléphonique.

L’ancien combattant de l’UFC et grappler vétéran s’est rendu sur Twitter plus tôt cette semaine pour envoyer un message simple au gouverneur Newsom.

Fuck Gavin Newsom pour avoir fermé l’UFC.

“F-k Gavin Newsom pour avoir fermé l’UFC”, a écrit Shields via Twitter.

Ce qui rend ce commentaire encore plus cinglant, c’est le fait que Shields est originaire de Californie et un combattant qui est synonyme de la région. L’ancien champion des poids moyens Strikeforce est même un membre de longue date de l’équipe californienne Cesar Gracie Fight, qui comprend également les vétérans de l’UFC Nick et Nate Diaz. Shields a même fréquenté deux collèges d’État.

Ces dernières semaines ont certainement été un tour de montagnes russes pour les combattants du MMA, les fans, les membres des médias et même les saboteurs publics, alors Shields obtient peut-être un laissez-passer pour ses insultes. Pourtant, il a été intéressant de voir comment tout le monde autour du sport a géré le chaos imprévisible. Le gouverneur Newsom a débranché l’UFC 249 n’était que la goutte d’eau.

Restez avec Mania pour plus de couverture sur le report de l’UFC.