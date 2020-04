Jake Shields revient sur le 10e anniversaire de sa victoire sur Dan Henderson et la fameuse bagarre de Strikeforce

Lorsque Jake Shields a accepté un combat contre Dan Henderson avec le titre de poids moyen Strikeforce en jeu en 2010, il jouait avec son avenir.

À l’époque, Shields était sur le dernier combat de son accord avec la promotion et il faisait face à une véritable légende du sport, qui faisait son retour à l’action après l’un des plus grands KO de l’histoire des arts martiaux mixtes lorsque Henderson a incarné Michael Bisping à l’UFC 100.

Alors qu’Henderson venait de signer un nouveau contrat multi-combats avec Strikeforce, Shields était sur le dernier épisode de son contrat actuel et il n’allait pas signer de nouveau tout de suite. Au lieu de cela, le spécialiste de la soumission vétéran a décidé de parier sur lui-même comme un outsider massif contre Henderson.

“Je n’ai pas signé de nouveau avec Strikeforce, donc je devenais un agent libre, donc je voulais mettre une pression supplémentaire [on myself] parce que je voulais aller à l’UFC à ce moment-là », a révélé Shields en parlant à MMA Fighting à l’occasion du 10e anniversaire de leur combat. «C’était donc une tonne de pression pour gagner, mais cela m’a donné l’état d’esprit d’aller là-bas et de gagner quoi qu’il arrive.

“Henderson sortait de ce KO [Michael] Bisping et il a eu la dispute avec l’UFC, donc c’était une opportunité parfaite. Il était l’un des plus grands noms du sport et c’était une occasion parfaite pour moi d’aller là-bas et d’obtenir la victoire. J’étais un énorme outsider mais j’ai toujours aimé ça. Je suis allé là-bas et ce fut un grand combat. »

Shields concourait à 185 livres depuis moins d’un an, même s’il avait déjà remporté deux victoires dans la division, dont une victoire à la soumission contre Robbie Lawler.

Certains livres de sport avaient Shields répertorié comme un outsider de 5 contre 1 à Henderson et les cotes étaient presque prouvées lors du premier tour.

Au cours d’un échange précoce, Henderson s’est connecté à la couleur de sa main droite, surnommée la «bombe H» – le même coup de poing qui a presque décapité des combattants comme Bisping et Wanderlei Silva. Shields est tombé sur le tapis et il semble que son règne de titre de poids moyen allait être plutôt court.

“Le premier tour a été vraiment difficile”, a déclaré Shields. “Aller là-bas en pensant ne pas être frappé avec ce droit renversé et puis je l’ai frappé tout de suite. Je ne me souviens pas vraiment d’avoir été touché. Je me souviens avoir levé les yeux et il y avait Henderson et j’étais comme “oh merde” et c’était juste après qu’il ait fait ça à Bisping. Je ne voulais pas que ce soit moi.

«J’étais sur le terrain, j’essayais de me lever, d’essayer d’attraper des célibataires, juste d’essayer de m’éclaircir la tête. C’est un peu difficile de continuer à se battre pendant que vous vous débarrassez la tête. “

Les choses allèrent de mal en pis quand Henderson continua de bombarder Shields avec des coups de poing et avant qu’il ne le sache, il était de nouveau au sol.

«J’ai fini par me faire abandonner une deuxième fois dans cette manche. Mais j’étais vraiment déterminé », a déclaré Shields. «Je devais juste endurer et me remettre en tête.

«Je peux définitivement prendre une photo. Ce n’est pas pour cela que vous voulez vous faire connaître, mais j’en suis certainement capable. “

À la fin de la manche d’ouverture, Shields avait commencé à remettre ses pieds sous lui et il a pu récupérer encore plus pendant une période de repos d’une minute. Alors qu’il rencontrait Henderson au centre de la cage pour le deuxième tour, Shields savait que c’était probablement un moment décisif pour lui de commencer son retour.

“Je pense qu’à la fin du premier tour, j’ai commencé à me stabiliser un peu”, a expliqué Shields. «Je perdais toujours mais je faisais mieux et je commençais à retrouver mes esprits. Je ne dirais pas que j’étais à 100% [after the round] mais j’ai pu revenir et prendre le dessus et dominer le combat. »

À partir de ce moment, Shields a complètement repris le combat.

Malgré le pedigree de Henderson en tant que lutteur olympique à deux reprises, Shields a toujours été en mesure de le ramener sur le tapis et de contrôler l’action avec ses compétences supérieures de grappling. Alors que Shields s’avançait et cherchait le démontage, Henderson a eu du mal à se défendre et son réservoir d’essence a commencé à se vider.

«Je dirais peut-être après le troisième tour [Henderson was beaten]», A déclaré Shields. «Parce qu’au deuxième tour, je l’ai facilement éliminé, mais l’élan n’avait pas complètement changé. Au troisième tour, quand je l’ai redescendu la deuxième fois, je pense que j’étais un peu dans sa tête. Au quatrième et cinquième round, c’est devenu la domination.

«C’était génial de le retirer, jambe par jambe contre un lutteur. Ce n’était pas comme si j’avais eu de la chance avec un coup. J’ai pu le descendre à peu près à chaque tour et quand il s’est levé, j’ai pu le redescendre. C’était agréable de se faire démonter à plusieurs reprises. »

En fin de compte, Shields a remporté une décision unanime dans ce qui était certainement considéré comme un bouleversement massif à l’époque. La victoire a également donné à Shields le pouvoir de négociation dont il avait besoin pour conclure un accord avec l’UFC, qui est la promotion qu’il rappellerait six mois plus tard.

“Lorsque vous êtes un agent libre dans un combat, c’est une décision risquée car si vous êtes mis KO, vous ne valez pas autant”, a déclaré Shields. “C’était super, super important de gagner ce combat donc c’était super.”

Une fois le combat terminé, Shields était interviewé à l’intérieur de la cage, mais il fut bientôt interrompu par Jason «Mayhem» Miller, qui était présent ce soir-là. Miller demandait une revanche après que Shields l’ait battu pour le titre de Strikeforce vacant, mais ce n’était pas une altercation planifiée par la promotion.

Esther Lin, Strikeforce

La confrontation de Miller a provoqué une réaction des coéquipiers de Shields, dont Gilbert Melendez ainsi que Nick et Nate Diaz, qui étaient à l’intérieur de la cage à côté de lui. Une énorme bagarre a éclaté au centre de la cage avec Melendez et les frères Diaz poursuivant Miller alors que la sécurité se précipitait pour briser la mêlée.

La bagarre d’après-combat a attiré encore plus d’attention parce que l’émission Strikeforce était diffusée en direct sur CBS, ce qui a également conduit le commentateur play-by-play Gus Johnson à remarquer “parfois, ces choses se produisent dans MMA”.

Autant d’attention accordée à la bagarre d’après-combat au cours des 10 dernières années, Shields fait valoir que cela n’a pas vraiment emporté sa victoire cette nuit-là. En fait, il compare cette bagarre à une situation similaire qui s’est produite plus récemment lorsque Khabib Nurmagomedov a vaincu Conor McGregor, puis a sauté par-dessus la cage pour poursuivre les coéquipiers de l’Irlandais.

C’était un moment sombre à l’époque, mais cela n’a pas effacé la victoire dominante de Nurmagomedov sur le plus grand match nul de l’histoire de ce sport.

“Honnêtement, je ne pense pas que ce soit aussi mauvais que tout le monde le prétend”, a déclaré Shields. «Tout le monde se souvient encore du combat contre Dan Henderson. C’est un peu comme le combat Khabib-Conor. Ensuite, les médias MMA étaient comme “oh il vient de corrompre sa carrière” et tout ça, mais ensuite vous allez parler aux vrais fans et ils ont adoré. Il y a donc un peu de déconnexion entre les médias MMA et les fans réels.

“Tout le monde à qui j’ai parlé dans la rue était comme” c’était la chose la plus cool que j’ai jamais vue, ce mec Khabib était si mauvais! “Donc je pense que les vrais fans adorent ces bagarres mais pas les médias, ce qui est bizarre de moi. Cela l’éclipse, mais je ne pense pas que cela fasse oublier le combat. Tout comme la chose Khabib-Conor. Nous parlons de la bagarre, mais tout le monde se souvient à 100% que Khabib a battu Conor. Cela fait simplement que les gens en parlent davantage. »

Esther Lin, Strikeforce

En ce qui concerne ses sentiments à propos de Miller maintenant, Shields dit qu’il n’y a pas de mauvais sang à ce stade, bien que la rivalité entre son équipe et “Mayhem” ait définitivement continué à mijoter pendant quelques années après cette première rencontre.

“Non, je n’en ai pas du tout”, a répondu Shields lorsqu’on lui a demandé s’il détenait quelque chose contre Miller pour cette altercation. «Je n’ai pas parlé à Jason, mais je n’ai rien contre lui. Je sais depuis quelques années après que nous ne nous sommes pas entendus mais à ce stade, je n’ai aucune mauvaise volonté envers lui.

«Je pense qu’il ne fait malheureusement pas le meilleur mentalement et j’espère qu’il va mieux et se ressaisit. Je sais qu’il a souvent été en prison, alors j’espère qu’il se ressaisira. J’espère qu’il va bien. “

Dix ans plus tard, Shields ne peut toujours pas croire que beaucoup de temps s’est écoulé, mais il se souvient toujours de sa victoire sur Henderson comme l’un des moments les plus importants de toute sa carrière.

“C’est définitivement le top trois ou quatre”, a déclaré Shields. «J’ai eu beaucoup de grosses victoires, donc c’est difficile d’en choisir une, mais il y en a eu beaucoup de bonnes. Mais c’était définitivement là-haut avec mes favoris. »

À 41 ans, Shields est maintenant de retour sur la côte ouest tout en partageant son temps de formation à New York avec l’académie Renzo Gracie de Manhattan. Il n’a pas combattu depuis 2018, bien que Shields indique clairement qu’il n’a pas encore pris sa retraite.

Pour l’instant, il est juste heureux d’enseigner et de pratiquer le jiu-jitsu brésilien, de réserver le match de grappling occasionnel et d’attendre la prochaine meilleure opportunité.

“La vie a été belle”, a déclaré Shields. “Je fais du jiu-jitsu. Je ne me suis pas officiellement retiré du combat, mais je ne me suis pas battu depuis longtemps. Si un combat m’intéressait vraiment et qu’il était offert, peut-être que c’était quelqu’un un peu plus âgé, pas un de ces gars de 20 ans.

“Mais dernièrement, je me suis concentré sur le jiu-jitsu. Les matchs de grappling sont amusants. Le stress des combats a disparu. Je n’ai pas besoin de perdre du poids pour le jiu-jitsu mais c’est une façon amusante de rester compétitif. “