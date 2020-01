Jamahal Hill mécontent de la victoire de l’UFC Raleigh sur Darko Stosic

RALEIGH, N.C. – Jamahal Hill a battu Darko Stosic avec une décision unanime samedi d’ouvrir la carte principale à l’UFC sur ESPN + 24 à Raleigh, N.C.

Jetez un œil à la bataille avec Hill, qui est venu à l’UFC de la série Contender de Dana White et a remporté ses débuts promotionnels officiels.

Résultat: Jamahal Hill bat. Darko Stosic par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Enregistrements mis à jour: Jamahal Hill (6-0 MMA, 0-0 UFC) contre Darko Stosic (13-3 MMA, 1-2 UFC)

Statistique clé: Stosic a décroché six de ses neuf tentatives de démontage, mais l’avantage de Hill mais 102-32 a fait la différence.

Hill sur le moment clé du combat

«Mon plan de match était de le battre et de le briser. Il ne s’est pas cassé, cependant – c’est un type dur. Il se battait pour beaucoup là-bas. Il se battait pour sa vie à l’UFC. »

Hill sur DWCS le prépare

«Je ne suis pas un combattant vraiment nerveux, mais l’expérience de la série Contender m’a vraiment beaucoup aidé à me préparer pour cette semaine. Je prends quelque chose de chaque combat et je continue de construire vers le champion que je veux être. On ne sait jamais avec les juges, donc je n’étais pas content de l’avoir laissé entre leurs mains. Je suis frustré par moi-même, mais je vais juste revenir mieux. “

Hill sur ce qu’il veut ensuite

«Je suis heureux d’avoir remporté la victoire, mais je pense que j’aurais dû faire beaucoup mieux. J’attends beaucoup plus de moi. Je vais retourner à la salle de gym et y aller dur et dur. Je voulais une finition. J’aurais dû le finir et j’aurais dû offrir un bien meilleur spectacle à ces fans. »

Pour en savoir plus sur Hill, regardez la vidéo de l’interview complète après le combat ci-dessus.

.