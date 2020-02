James Gallagher contre Cal Ellenor à Londres

La cage de Bellator est prête à rentrer à Londres, avec une bataille de poids coq à deux reprises prévue pour son événement principal.

Le poids coq irlandais James Gallagher a été inscrit deux fois pour affronter l’Anglais Cal Ellenor à Dublin, aux Bellator Europe 4 et Bellator Europe 7, mais dans les deux cas, le combat est tombé au bord du chemin.

Gallagher (10-1 MMA, 7-1 BMMA) devait affronter Ellenor (8-2 MMA, 1-0 BMMA) au Bellator Europe 4 en septembre 2019, mais des problèmes avec les examens médicaux d’Ellenor l’ont forcé à quitter la carte, et Gallagher a battu son remplaçant de dernière minute, Roman Salazar, en 35 secondes à 3Arena.

La paire devait ensuite se rencontrer lors du Bellator Europe 7 de samedi, mais une blessure au dos à “The Strabanimal” signifiait que la deuxième tentative pour égaler la paire était à nouveau mise sur la glace.

Les officiels de Bellator espèrent maintenant que la troisième fois sera un charme, la paire étant maintenant prête à s’affronter dans l’événement principal de Bellator Europe 8 à la SSE Arena de Londres le samedi 16 mai.

L’ancien joueur de rugby international anglais James Haskell, qui fera ses débuts en MMA à domicile, figurera également sur la carte.

L’ancien as du rugby, âgé de 34 ans, a disputé deux Coupes du monde de rugby et a remporté deux fois les Six Nations, avec l’Angleterre en 2016 et 2017, mais n’est pas étranger à l’entraînement basé sur le MMA après avoir travaillé longuement avec le célèbre London Shootfighters gym pendant des années. dans le cadre de son programme d’entraînement croisé.

Maintenant, l’ancien flanker de rugby, qui a pris sa retraite du sport en 2019, franchit le pas et cherche à mettre à profit ses talents d’athlète dans la cage Bellator contre un adversaire qui sera nommé en temps voulu.

Les combats confirmés pour Bellator Europe 8 incluent:

James Gallagher contre Cal Ellenor

James Haskell contre TBC

