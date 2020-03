James Gallagher, du Bellator, abandonne l’entrevue pour inculper Cal Ellenon

NEW YORK – Une fois n’était pas suffisant pour James Gallagher. Il voulait un nouvel essai à Cal Ellenor.

Gallagher, un espoir montant des poids coq Bellator et protégé de Conor McGregor, était dans deux minutes dans une interview avec MMA Junkie lundi au siège de Viacom lorsqu’il a repéré Ellenor entrant dans la pièce. Même si les deux hommes ont juste eu une mise au jeu dans laquelle Gallagher a poussé Eleanor, “The Strabanimal” voulait remettre la main sur son adversaire.

Alors il est parti après lui.

Un membre de l’équipe de sécurité de Bellator a repéré Gallagher marchant vers Eleanor et l’a arrêté avant qu’il ne puisse le charger. C’était bref, et aucun des deux hommes ne s’est approché l’un de l’autre.

Par la suite, Gallagher est revenu pour continuer son entrevue avec MMA Junkie et a immédiatement eu ceci à dire.

“Je suis ici pour lui montrer ce qui est quoi, pour montrer que ce niveau de combattant est quelque chose qu’il ne connaît pas. C’est quelque chose qu’il ne peut même pas développer. Je fais semblant, je fais semblant. Tout est faux jusqu’au 16 mai, et je suis sur son dos, et je suis comme ça », a déclaré Gallagher en faisant un signe de la main vers le bas. “… Whack de l’autre côté, il ne sait pas ce qui se passe, et il y a du sang qui coule de son visage. Nous verrons si c’est faux. “

Gallagher et Ellenor devaient jouer Bellator Europe 7 le mois dernier à Dublin jusqu’à ce que Gallagher se retire avec une blessure au dos deux semaines auparavant. Ils ont été retouchés pour le titre de Bellator Europe 8 le 16 mai à Londres.

Vous pouvez regarder l’incident, ainsi que l’interview complète de MMA Junkie de la journée des médias de la vitrine Bellator, dans la vidéo ci-dessus.

