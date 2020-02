James Gallagher: La sortie de l’événement principal du Bellator Dublin «déchirante» a changé d’état d’esprit

James Gallagher a admis qu’il était dévasté de devoir se retirer de son affrontement très attendu avec Cal Ellenor au Bellator Dublin en raison d’une blessure, mais la situation a rendu le poids coq SBG conscient de la rapidité avec laquelle sa carrière fulgurante pourrait lui être enlevée.

La nouvelle a été annoncée il y a deux semaines avec Leah McCourt augmentée au statut d’événement principal pour sa rencontre poids plume contre Judith Ruis pour l’événement de ce week-end.

“J’en ai le cœur brisé … je suis absolument vidé,” a déclaré Gallagher au podcast Eurobash de MMA Fighting.

«C’est une de ces choses où j’essayais de continuer… Je pense que c’était environ trois semaines en tout et c’était le moment de passer un appel. J’essayais de m’en tenir à mon régime tout en prenant toutes ces différentes formes de médicaments… ces analgésiques lourds, donc mon esprit n’était pas d’accord. Mon appétit a été augmenté par tous les médicaments et comme je traînais [house] Je ne pouvais pas vraiment manger autant parce que je ne faisais pas d’exercice. Cela a été une rude semaine, je n’étais même pas capable de soulever un sac – je ne pouvais pas sortir mon sac de sport de ma voiture, même pas aller au gymnase.

Dès que Gallagher a été informé par les médecins et ses entraîneurs qu’il ne serait pas en mesure de participer à l’événement de Dublin en raison de l’étendue de sa blessure au dos, il s’est complètement orienté vers la récupération.

«Ça a été une rude semaine, et j’ai eu le cœur brisé de me retirer, mais quand on m’a dit [I couldn’t fight], Je viens de changer complètement mon état d’esprit. C’était comme: «Bon, je sors maintenant, il est temps de me remettre en forme, il est temps de se détendre et de rester concentré sur la rééducation», et c’est mon objectif. Mon but n’était pas de me battre alors, mon but était de me remettre en forme une fois que les médecins et mes entraîneurs m’ont dit que je ne pouvais pas. Plutôt que de me concentrer sur le combat, je me suis seulement concentré sur l’amélioration de mon dos. C’était beaucoup plus facile une fois cet appel [to withdraw from the fight] a été fait. C’était définitivement quelques semaines difficiles assis sur le canapé à essayer de rester motivé et à m’entraîner – pas à m’entraîner évidemment parce que je ne pouvais pas vraiment m’entraîner – mais à garder cette mentalité et à me sentir bien dans ma peau … . “

“C’était navrant”, a-t-il ajouté en se rappelant quand son retrait a été annoncé. «Quand cela a été annoncé, j’étais de retour à pied. J’étais de retour dehors, je flottais et des trucs comme ça, alors j’ai pu m’emmener pour la journée et rester concentré. J’ai commencé à m’améliorer très rapidement une fois que je me suis reposé. J’ai donc pu passer de ne rien faire, à enfiler mes chaussettes, à pouvoir me lever et marcher. Au moment où cela a été annoncé, j’étais à l’hôpital pour des scans. »

Gallagher a riposté aux critiques qui l’ont accusé de se retirer constamment des concours.

«La critique que j’ai reçue en ligne… c’est absolument de la folie. Si ces gens savaient la moitié de ce que je recevais, ils me diraient: «Je continuerais de sauter.» C’est à quel point je suis blessé, s’ils savaient combien je recevais un salaire, je marcherais toujours là avec un dos cassé – je sauterais encore dedans! »

«Ils essaient de me séparer, mais ils ne le peuvent pas. Je ne suis pas dans ce jeu pour être aimé », a déclaré Gallagher. «Ils peuvent détester tout ce qu’ils veulent, mais je vais bien maintenant. Tu me vois me blesser là-bas? C’était bien que cela se soit produit. Cela m’a mis sur la bonne voie et cela m’a appris à être si reconnaissante pour la position dans laquelle je suis et aussi à quelle vitesse cette merde peut vous être enlevée. Cela m’a donné une version où je m’entraîne avec une approche différente. Cela ressemble presque à une perte, sans perte. Pour en revenir, j’ai un bon état d’esprit, je sais à quel point j’ai de la chance d’être dans la position où je me suis mis. “

Bien qu’il n’ait que 23 ans, Gallagher a expliqué comment il avait pris des mesures pour assurer son avenir en MMA après avoir déjà fait de la compétition pendant 10 ans.

“J’ai réalisé quelque chose … probablement depuis la première fois que j’ai titré cette émission de Dublin, c’est que vos petites habitudes quotidiennes créent le succès. Ces petites petites choses que vous faites jour après jour sont ce qui crée un succès global. C’est la même chose avec votre corps, ces petites petites habitudes que je fais tous les jours, c’est ce qui me permet de mettre des kilomètres à l’heure. Se réveiller en mangeant sainement tout le temps, s’étirer, prendre soin de mon corps… et se retirer quand il faut se retirer!

“Ce genre de chose et être intelligent avec ça, ne pas être un idiot af * cking, comme, ‘Je suis un gars dur, je peux me battre, je peux mettre sous tension à travers ça’, parce que j’ai encore 10 ans à faire . Je viens de faire 10 ans et maintenant j’ai encore 10 ans devant moi. Je pense à long terme, c’est la clé du succès – penser à long terme. “

Écoutez l’interview de James Gallagher sur l’Eurobash de cette semaine. Cela commence à 13h00.