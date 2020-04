James Gallagher: l’UFC était intéressé à me signer après la perte de Ricky Bandejas

James Gallagher a déclaré que l’UFC avait montré de l’intérêt pour le signer après sa seule défaite professionnelle face à Ricky Bandejas, une période qu’il se souvient être la “pierre de touche” de sa carrière de combattant.

Désormais l’un des plus grands tirages de Bellator et un nom de marque à Dublin, “The Strabanimal” se souvient de l’intérêt de l’UFC pour sa signature.

“Ils sont arrivés après le combat contre Ricky et se disaient:” Nous allons faire de vous une grande star “”, a déclaré Gallagher au podcast Eurobash de MMA Fighting. «Je viens de recevoir une note vocale envoyée par ma direction; il provenait de l’entremetteur de l’UFC. Il l’a envoyé et c’était une grosse note vocale de 15 minutes. C’était un peu comme «Nous voulons faire ça» et «Nous pouvons voir le potentiel», et ils vont faire ceci et ils allaient le faire. »

Après que Gallagher a rebondi dans la colonne des victoires, Bellator a mis un contrat sur la table qui était trop bon pour que le combattant SBG refuse.

«Ensuite, le contrat que Bellator m’a offert après le combat contre Steven Graham, c’était l’événement principal à Dublin, après que j’ai été trié. Eh bien, je n’ai pas été trié, mais il n’y avait pas d’autre moyen que j’allais. Le contrat n’était même pas en place et ils ont mis cela sur la table, comme: “ Voulez-vous cela? ” Et je me suis dit: “ F * cking right I do. ” Personne n’offrait mieux que cela et je ne le fais pas ” Je pense que personne ne le fera pendant un certain temps. »

Gallagher croit avoir pris la bonne décision en restant avec Bellator.

“F * ckin ‘a raison, je suis”, at-il dit. «C’est dans des moments comme celui-ci que vous devez être intelligent avec votre carrière. Les gens auraient probablement sauté sur cette perte. Se douter, ne pas se croire, puis l’UFC [comes in], juste parce que c’est un grand nom, ils sautent dessus.

«J’étais au plus bas là-bas, mais j’avais toujours cette vision en tête. Je sais quoi. Je savais de quoi j’étais capable, et je savais où je pouvais aller, je savais que j’avais le pouvoir des étoiles. C’est ce que vous devez garder dans votre tête. Voyez votre vision et ne soyez pas complaisant. Lorsque vous vous sentez bien, mais aussi ne soyez pas complaisant lorsque vous vous sentez déprimé. Ne doutez pas de vous dans les mauvais moments et voyez simplement comment c’est. Je sens que j’ai été très bon dans ce domaine. “

“Je n’ai pas combattu depuis septembre et je suis toujours capable de faire tout ça. Je suis toujours content et je suis toujours heureux et je continue à le faire et à être soigné. Je vais bien. Je n’ai pas de stress ni de soucis à part mettre mon corps en forme et me préparer à repartir. “

