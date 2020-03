James Gallagher veut combattre Sergio Pettis pour le titre vacant de Bellator

James Gallagher voit l’or Bellator dans un avenir proche.

L’espoir irlandais de 23 ans devrait affronter Cal Ellenor dans l’événement principal de Bellator Europe 8 le 16 mai. Gallagher (10-1 MMA, 7-1 BMMA) se voit remporter une victoire à Londres, puis se battre pour le titre vacant poids coq contre l’un des plus grands noms de la division.

“À cent pour cent, (Sergio) Pettis”, a déclaré Gallagher au MMA Junkie. “Pourquoi pas? Dublin, 3 octobre. Je suis ouvert. Je fuis les combats ici, je m’écarte des combats là-bas, c’est ce qu’ils continuent de dire. C’est ce qu’ils continuent de dire. Je fais semblant, disent-ils, mais que fais-je? C’est faux? Pensent-ils vraiment que je génère tout ce pouvoir que j’ai obtenu, en battant tous ces gens. N’est-ce pas après avoir passé trois ou quatre ans chez Bellator, et ils disent que le tout est ennuyeux. Ce n’est pas. C’est vrai. Vous ne pouvez tout simplement pas l’accepter. Et je suis cool avec ça. Personne n’a besoin de l’accepter sauf moi-même. »

La ceinture a été annulée par Kyoji Horiguchi en octobre après avoir subi une blessure au genou qui l’empêchera peut-être une année entière.

Afin d’avoir la possibilité de se battre pour le titre de Bellator 135 livres, Gallagher doit d’abord passer par Ellenor. Les deux hommes devaient se battre deux fois auparavant, mais les blessures et l’évaluation médicale bâclée ont retardé le combat.

“Il est trop stupide pour aller chez les bons médecins”, a déclaré Gallagher. “Il est donc allé voir un médecin qui ne pouvait pas le forcer à se battre parce que ce n’était pas le bon médecin à voir, et c’est absolument époustouflant en tant qu’athlète professionnel. Il n’y a rien de professionnel là-dedans. Je pense qu’il est mort cérébral, juste stupide.

«Il a été autorisé à se battre deux jours avant le combat, mais c’était trop tard. J’avais un remplaçant. J’aurais pu être le gars amer et me dire: «Eh bien, je te baise, mon pote.» Vous auriez littéralement pu gérer mon emplacement pour l’événement principal, vous auriez pu f * cker ça. Alors pourquoi devrais-je lui en donner l’opportunité? Mais je voulais le lui faire payer, mais j’ai eu une blessure au dos. Et comme vous le faites, en tant qu’artiste martial mixte professionnel, vous obtenez le bon examen médical, vous obtenez les bons scans. »

Avec la récente pandémie de COVID-19, on ne sait pas comment cela affectera le calendrier de Bellator. Il reste encore deux mois avant Bellator London. Mais si tout se passe bien, et que le combat se produit, Gallagher se voit soumettre Ellenor dans le premier.

“Entre trois et quatre minutes du premier tour, étranglement à nu”, a déclaré Gallagher.

“Je suis ici pour lui montrer ce qui est quoi, pour lui montrer que ce niveau de combattant est quelque chose qu’il ne sait pas quoi, qu’il ne peut pas élaborer.”

