James Gonzalez remporte le titre poids plume avec une méchante blessure TKO

James Gonzalez est intervenu à court préavis et a remporté le titre de poids plume des Championnats de combat contre la fureur de la cage samedi soir à Bensalem, en Pennsylvanie. avec l’un des brassards les plus méchants que vous verrez toute l’année, mais attention, celui-ci n’est pas pour les cœurs sensibles.

Gonzalez (6-3) a défié le champion en titre Pat Sabatini (11-3) dans l’événement principal du CFFC 81, qui a été diffusé en direct sur UFC Fight Pass, et a terminé son homme en seulement 46 secondes avec une blessure TKO à l’estomac.

La paire s’est heurtée au centre de la cage de la cloche d’ouverture alors que l’action se dirigeait vers la toile presque immédiatement. Gonzalez s’est retrouvé au fond mais, surtout, a saisi le bras droit de Sabatini. Puis, après s’être manoeuvré sur le tapis, le prospect de Serra-Longo a resserré son emprise sur le bras de Sabatini et a commencé à le serrer en arrière, alors qu’il tordait le bras du champion dans une sorte de position contre nature que tout le monde regardait – y compris John Morgan, le propre de MMA Junkie. , qui était en jeu avec CM Punk et Jessica Penne – grimaçant et haletant sous le brassard, qui a évoqué des souvenirs de la tristement célèbre fin de Frank Mir de Pete Williams à l’UFC 36 en mars 2002. Par coïncidence, la finition de Mir aussi est venu à la marque de 46 secondes.

Remarquablement, Sabatini n’a pas tapé, mais Gonzalez savait que le combat était terminé alors qu’il criait à l’arbitre qu’il avait cassé le bras du champion. L’arbitre, qui avait le meilleur point de vue de tous, est intervenu rapidement, a arrêté le combat et a libéré le Sabatini blessé, qui a regardé son bras tordu apparemment plus déçu que douloureux immédiatement.

Les médecins sont rapidement entrés dans la cage pour évaluer la blessure de Sabatini, qui a ensuite été diagnostiquée comme une suspicion de luxation de l’épaule et du coude. L’étendue complète de ses blessures sera découverte lors de sa prochaine évaluation la semaine prochaine, mais il est juste de dire qu’il sera hors service pendant quelques semaines, au moins.

Après le combat – et après que Punk ait tenté de calmer la foule pro-Sabatini – Gonzalez a déclaré qu’il souhaitait devenir un champion du CFFC en deux divisions, avec pour objectif désormais la ceinture de 135 livres de la promotion. Mais il a également déclaré qu’il aimerait profiter de l’occasion pour présenter ses compétences lors de la prochaine saison de la série Contender de Dana White.

“Tout d’abord, je voudrais dire que je souhaite que cela ne se produise pas. Je souhaite qu’il aurait pu taper et sauver son bras de se casser comme ça », a-t-il dit. «Je respecte Pat Sabatini. Il est sur le circuit avec moi depuis que j’ai commencé et j’ai toujours pensé que j’allais le combattre plus tôt. Mais nous l’avons combattu ce soir, et c’est ce qui s’est passé. Mais je lui souhaite un prompt rétablissement.

“J’ai essayé d’obtenir des combats autant que possible. C’est vraiment difficile de trouver des gars qui veulent me battre, dans les deux catégories de poids, et je suppose que vous avez vu pourquoi. Mais je veux juste dire que je suis heureux de l’opportunité pour CFFC. Je serais ravi de me lancer dans cette ceinture de 135 livres aussi, parce que je ne plaisante pas, les gars. Je fais ça parce que je l’aime. J’ai pris ce combat avec un préavis de six jours, j’ai eu la grippe, je suis toujours passé et j’ai fait ce que je devais faire. Si je ne reçois pas ce tir de 135 livres, cela ne me dérangerait pas de monter sur cette série Contender cet été. Donnez-moi de bons combats, je suis ici pour faire un show. “

